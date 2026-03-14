Laporta y Font se denuncian mutuamente ante la Junta Electoral en el día de reflexión

Joan Laporta y Víctor Font discuten en el último debate previo a las elecciones a la presidencia del Barcelona

Las candidaturas a la presidencia del Barcelona encabezadas por Joan Laporta y Víctor Font se han denunciado mutuamente ante la Junta Electoral por presuntas irregularidades durante el día de reflexión previo a las elecciones del club.

La primera en poner en conocimiento de la Junta Electoral estas supuestas malas prácticas ha sido la candidatura de Laporta, “Defensem el Barça”, que considera que la candidatura rival “Nosaltres”, liderada por Font, ha vulnerado las normas al enviar un correo electrónico a algunos socios pidiéndoles el voto.

En el mensaje enviado este sábado, día de reflexión en el que la normativa prohíbe hacer campaña electoral, se podía leer: “Nosotros queremos un Barça mejor. Solo depende de ti. Mañana, vota”. Desde la candidatura de Font han defendido que el contenido del correo no constituye propaganda electoral y que únicamente pretendía animar a la participación de los socios en la jornada de votación.

Por su parte, la candidatura de Víctor Font ha respondido presentando también una denuncia ante la Junta Electoral. En este caso, acusa al equipo de Joan Laporta de haber utilizado durante toda la campaña recursos, instalaciones e imágenes del club para promocionar su candidatura.

Según “Nosaltres”, la candidatura “Defensem el Barça” habría empleado espacios y elementos vinculados al club tanto en actos públicos como en anuncios publicitarios, lo que, a su juicio, podría suponer una ventaja respecto al resto de aspirantes.

Ante estas acusaciones cruzadas, la Junta Electoral del Barcelona deberá analizar las denuncias presentadas por ambas candidaturas y determinar si se ha producido alguna vulneración de las normas electorales.

Las elecciones a la presidencia del club azulgrana se celebran este domingo 15 de marzo y están llamadas a decidir el futuro de la entidad en un momento clave, marcado por la situación económica y deportiva del Barça.