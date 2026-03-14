Lamine Yamal sentencia las elecciones del Barça en la jornada de reflexión

Un total de 114.504 socios están llamados a las urnas este domingo para elegir al nuevo presidente del FC Barcelona, unas elecciones que contarán con 122 mesas electorales repartidas en cinco sedes y el trabajo de 435 personas para lograr que la jornada sea un éxito democrático.

A los pies del Spotify Camp Nou estarán 110 de esas mesas, con ocho puntos de vocación secreta, y a la que podrán acudir los 92.562 socios con derecho a voto de la provincia de Barcelona (el 80,84% del censo).

El club también ha dispuesto puntos de votación para los socios del resto de provincias catalanas y también para los residentes en el Principado de Andorra.

De este censo de 114.504 personas, 86.646 son hombres (75,67%) y 27.858, mujeres (24,33%). Todos ellos podrán votar por el próximo presidente del Barça entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche de este domingo, en la sede electoral que le corresponda.

Para que puedan hacerlo con las máximas garantías, el club contará durante la jornada electoral con 435 trabajadores. De ellos, 350 serán personal del club, entre presidentes, vocales, técnicos de sistemas, personal de comunicación, etc. Y otros 85 será personal externo, que se dedicará principal mente a cuestiones relacionadas con la seguridad, el control de accesos y la gestión de las colas.

lamine yamal

La estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal, ha dejado vista para sentencia las elecciones con su publicación en redes sociales.

Lamine ha compartido en una stories de Instagram una fotografía suya con Laporta, acompañada de una imagen del estadio del Camp Nou.