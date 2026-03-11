El lamento de Paco González tras el penalti fallado por Vinicius: "Ahí estaba la eliminatoria"

Vinícius ha fallado un penalti que podría ser decisivo en la eliminatoria. Con Donnarumma bajo palos, el brasileño, que había marcado tres de sus cuatro lanzamientos esta temporada, ha tomado la responsabilidad de lanzar una pena máxima que el italiano había cometido sobre él mismo. Sin embargo, el resultado fue inesperado y decepcionante para la afición del Real Madrid y para el propio Vinicius.

Captura El italiano detuvo una pena máxima a Vinicius que puede marcar la eliminatoria.

Una ejecución esperpéntica

El lanzamiento del brasileño fue flojo y bastante centrado hacia su lado derecho, Donnarumma adivinó su intención y lo detuvo con las piernas. El penalti ha sido calificado como “horroroso” durante la retransmisión de 'Tiempo de Juego'. "Sabía yo que la cagaba, que algo raro había aquí", se lamentaba Paco González en directo, mientras añadía: "Ahí estaba la eliminatoria". "Cómo se puede tirar tan mal un penalti un jugador profesional", afirmaba Tomás Guasch.

El debate sobre el lanzador

Inmediatamente, surgió el debate sobre si Vinícius era el encargado ideal para asumir esa responsabilidad. Desde los micrófonos, la opinión fue contundente: "Este penalti no lo tiene que tirar él, lo tira él por lo que lo tira, lo tiene que tirar Valverde". Se apuntó así a un exceso de protagonismo por parte del brasileño ante la ausencia de Mbappé, el habitual lanzador.

El gesto que le redimió

A pesar del grave error, que provocó pitos desde la grada la situación dio un giro cuando las cámaras mostraron al jugador. Vinícius fue captado pidiendo perdón a la grada por el fallo. Este gesto de humildad fue recibido con una ovación por parte de los aficionados, que decidieron aplaudir al brasileño en un acto de apoyo tras su fallo.