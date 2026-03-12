Ultras del Celta atacan con palos a los radicales del Olympique de Lyon en un bar de copas de Vigo

Al menos tres personas resultaron heridas en una pelea multitudinaria entre aficionados del Celta y el Olympique de Lyon, los cuales se miden esta noche en el estadio de Balaidos en el partido de ida de los octavos de final de la Europa League, han informado fuentes del 112 Galicia. El encuentro estaba catalogado de alto riesgo.

Los aficionados de ambos equipos se enzarzaron a las puertas de un conocido local, el 20th Century Rock, en una de las zonas de ambiente nocturno de Vigo, llamada el Areal. Testigos presenciales aseguran que en torno a medio centenar de aficionados del Celta acudió a la zona en busca de los aficionados franceses.

Los aficionados del equipo local iban pertrechados con palos y llevaban las cabezas cubiertas. Según las fuentes, al lugar se dirigieron varios furgones tanto de la Policía Local como de la Nacional. Fuentes del 112 Galicia han informado de que hasta la zona se desplazaron ambulancias del 061, que atendieron a tres aficionados, dos de ellos franceses, los cuales fueron trasladados al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo con heridas en la cabeza producidas por pequeños cortes con cristales. Habrían sido identificados más de una veintena de radicales, pero no hubo detenidos.