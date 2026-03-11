La reacción de Manolo Sanchís con el tercer gol de Fede Valverde al Manchester City: "¡Si eso lo mete Mbappé...!"

El Santiago Bernabéu ha vuelto a vivir una primera parte de locura en la Champions League. Durante la retransmisión del Real Madrid - Manchester City en 'Tiempo de Juego', Manolo Sanchís ha mostrado su euforia tras el tercer gol del equipo blanco, obra de Fede Valverde justo antes del descanso. El tanto del uruguayo desataba la locura en el estadio y en el estudio, culminando una remontada momentánea que ha hecho vibrar a los analistas.

Una noche histórica para Valverde

El exfutbolista y analista ha sido rotundo al valorar la actuación de la defensa del equipo inglés en los primeros 45 minutos. "Si este gol lo mete alguien con más nombre o lo mete Mbappé da la vuelta al mundo".

El uruguayo Fede Valverde ha sido el gran protagonista, con el público del Bernabéu coreando su nombre tras el gol. Con este tanto, el centrocampista suma ya tres en Champions y cinco en toda la temporada, confirmando sus palabras de que "no había nacido para ser lateral derecho", tal como recordó Miguel Ángel Díaz, el periodista inalámbrico a pie de campo.

Finalmente, el director de 'Tiempo de Juego' Paco González ha compartido una de las cosas que más le han sorprendido de la primera mitad, que no esperaba que el peligro llegara por vías distintas a las habituales: "Yo pensaba que en las ocasiones Madrid las iba a generar Vinicius, una galopada, una jugada... y no ha participado en ataque, no ha hecho gran cosa", concluyó.