UD Almería: 50 millones y subiendo

La UD Almería continúa, tras no lograr el ascenso a la Primera División, con su particular revolución de una plantilla que, en dos años, descendió de la máxima categoría y no pudo retornar a la elite. Revolución en forma de salida de un número más que importante de jugadores. Como el último caso: Luis Suárez. Su máximo goleador y cuya ausencia en el playoff ante el Oviedo pudo ser más que clave para que los almerienses no la superaran.

La venta del colombiano al Sporting de Portugal se ha convertido en el gran traspaso del Almería en este verano y, también, de la Segunda División. El campeón portugués, que jugará Champions esta próxima temporada, ha pagado 22,5 millones de euros. Además, otros 5 más en variables que, según se apunta, serán de fácil consecución en esta campaña. Con un plus de un 10% de la plusvalía que genere una hipotética futura venta a otro equipo. Es decir, prácticamente 28 millones de euros y a la espera de que, a sus 28 años, el cafetero pueda ser traspasado.

Una operación que, para ser un equipo de Segunda División, puede sorprender. Pero no es la más importante que ha realizado la entidad almeriense. Porque se quedará lejos de los 34 millones ingresados por el traspaso de Darwin Núñez al Benfica. 24 fueron fijos en la venta, a los que se le sumó otra decena más cuando el uruguayo fue vendido al Liverpool inglés al siguiente verano.

En lo que sí se ha 'colado' la venta de Luis Suárez en la tercera más importante, por ahora, de la UD Almería en su historia. Entre el colombiano y el charrúa, El Bilal Touré. El delantero de Mali fue traspasado al Atalanta de Bérgamo italiano por 28 millones de euros, que subieron a 30 cuando fue vendido al Stuttgart alemán.

VERANO DE 2025

En lo que sí está siendo histórico este verano es en cuanto a las ventas totales. Porque la de Luis Suárez ha permitido superar ya los 50 millones de euros en ingresos, contando variables. Los rojiblancos lo han hecho contando tan solo tres ventas. Además de la del colombiano, los almerienses han traspasado a Marc Pubill al Atlético de Madrid con un montante de 16 millones fijos más 4 en variables, además de asegurarse un 15% en una futura venta. Por su parte, Kaiky Fernandes ha tomado rumbo a los Emiratos Árabes por unos 7 millones de euros.

Todo sin contar con la venta de Rachad al Real Madrid, para jugar con su filial, o la salida, entre otros, de Bruno Langa cedido al campeón de la liga chipriota. Mientras que Radovanovic se marchó del equipo hace una semana, rumbo a Zaragoza, para rebajar lo pagado por el Almería para el fichaje de Marcos Luna procedente del cuadro maño.

SALIDAS PENDIENTES

Pero aquí no queda todo. Porque el Almería, que este jueves finaliza su concentración en Marbella, está a la espera de poder dar salida a otros seis jugadores que se quedaron en tierras almerienses la pasada semana. Junto a Mendes y Appiah, la UDA confía en que Luis Maximiano, Lucas Robertone, Édgar González y Gonzalo Melero terminen, en algunos casos por ahora, su vinculación contractual con los rojiblancos.

Cuentan con fichas que son consideradas muy altas para la Segunda División. Cuatro claros ejemplos de la 'revolución' que está haciendo el club para, con un presupuesto más bajo que el curso pasado, poder tener mimbres distintos para lograr el tan ansiado ascenso a Primera División. Sin estas fichas (principalmente por lo económico), junto a las ventas ya realizadas, los de Rubi podrán tener más margen salarial para afrontar los fichajes que restan. Dos centrales, un centrocampista, un extremo y un delantero que sea el sustituto de Luis Suárez, aunque Soko ya esté fichado. El '9' que se confía pueda ser el siguiente en la lista de traspaso histórico, como lo han sido el propio colombiano, Darwin Núñez, El Bilal Touré o Sadiq Umar.