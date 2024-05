Jude Bellingham juega frente al Bayern con una infiltración en la rodilla

Jude Bellingham disputa el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones frente al Bayern Munich con una infiltración.

Según informó Miguel Ángel Díaz en la previa del encuentro, en Tiempo de Juego, el centrocampista británico abandonó momentáneamente la concentración para acudir a una clínica e infiltrarse en una rodilla.

El jugador no quería perderse el partido. De hecho, Carlo Ancelotti le incluyó en el once titular.

Manolo Sanchís quitó importancia al hecho de que Bellingham juegue con una infiltración. El ex capitán del Real Madrid aseguró que cualquier infiltración "está indicada cuando hay dolor, cuando tienes una molestia que no te deja jugar normal. No tiene ninguna contraindicación".