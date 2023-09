Juanma Castaño razona sobre lo que pasaría si entrevistara a Luis Rubiales: "Estoy seguro"

Luis Rubiales concedió este domingo una entrevista para anunciar su dimisión como presidente de la Real Federación Española de Fútbol tras su polémica por el beso a Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de medallas en el Mundial de Fútbol femenino. El exjugador habló con el periodista Piers Morgan, el más polémico del Reino Unido, ya que en varias ocasiones ha sido noticia por su comportamiento o por sus actitudes machistas. Esto llevó a Juanma Castaño a hacer una confesión sobre los pensamientos que ha tenido en los últimos días sobre tener que entrevistar al exlíder del fútbol nacional.

Tras varias semanas de silencio después de su beso no consentido a Jenni Hermoso, el gesto con sus partes en la celebración del Mundial femenino ganado por la selección española y el más que desafortunado discurso en la Asamblea de la RFEF, Luis Rubiales volvía a aparecer a escena. Lo hacía fuera del país, lejos de los focos nacionales, e Isaac Fouto explicó las razones para hacerlo de esta manera. Se desconoce si el expresidente hará declaraciones a nivel nacional antes de que se aclare su caso en el marco jurídico. Estas palabras marcaron 'El Tertulión' de 'Tiempo de Juego'.

Esta semana se desvelarán las 2 horas de charla que han mantenido, como ha explicado el mismo presentador en su cuenta: "Luis Rubiales voló hoy a Londres para una entrevista de dos horas conmigo en la que anunció su dimisión. Es una conversación cruda, poderosa y emotiva sobre ese beso y agarre de la entrepierna que lo han convertido en el hombre más infame del mundo". Por lo que seguramente en los próximos días en 'El Partidazo de COPE' sigan los análisis sobre lo que haya dicho el expresidente en Reino Unido.

La reflexión de Juanma Castaño

Rubiales decidió escoger un medio británico para romper su silencio y anunciar su marcha a pesar de haber tenido ofertas de medios españoles para tener su primera entrevista en exclusiva. En el espacio 'Piersuncensored' reconoció haber tomado la decisión por su familia y tras haber hablado con su padre, sus hijas y un grupo reducido de amigos que le han pedido que renuncie para que se centre en defender su dignidad. Más allá de estas palabras y las que queden por conocerse, Juanma Castaño desveló este pensamiento sobre lo que cree que sucedería si le entrevistase él.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha manifestado estos días a su entorno no fiarse de ninguno de los grandes medios de comunicación españoles. Rubiales ha preferido hablar durante dos horas en un idioma que no es el suyo antes de hacerlo en España, una cuestión de la que la RFEF no tenía ninguna constancia. Veremos a partir de ahora si Rubiales utiliza un perfil bajo o se dedica a pasearse por los platós de otros países, como el de Morgan, defendiendo su inocencia.

