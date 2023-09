Así es Piers Morgan, el polémico periodista con el que ha hablado Luis Rubiales

Luis Rubiales concedió este domingo una entrevista para anunciar su dimisión como presidente de la Federación Española de Fútboltras su polémica por el beso a Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de medallas en el Mundial de Fútbol femenino. Rubiales, que posteriormente publicó una carta donde confirmaba esa renuncia a la presidencia, habló con el periodista Piers Morgan, periodista muy polémico que en varias ocasiones ha sido noticia por su comportamiento en entrevistas o por su actitudes machistas.

Luis Rubiales cerraba este domingo su trayectoria como presidente de la Federación de una manera muy extraña, primero con una entrevista a un periodista inglés y después con una carta subida a Twitter este domingo a las 22:00 horas. De esta manera, se acababa con una polémica que comenzó con su beso a Jenni Hermoso tras la final del Mundial y que empeoró con la entrevista horas después a Juanma Castaño, en la que no solo no pidió perdón por su beso, sino que insultó a los que le criticaban por haberlo hecho: "No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos. Un pico de dos amigos celebrando algo... de verdad, no estamos para gilipolleces. Con todo lo que he pasado, no estamos para tontos del culo. Ha habido más besos, no míos, sino de otra gente".

Después de estas palabras, la selección viajó a España y, en la escala que hizo el avión que traía a nuestras jugadoras a Madrid para celebrar el título mundialista, la Federación subía un vídeo en el que Rubiales pedía perdón por su beso. Esta acción no ayudó a rebajar las críticas al presidente de la Federación, que cuando parecía que iba a dimitir en la Asamblea organizada con los presidentes de las Territoriales, sorprendió a todo el mundo anunciando que no iba a dimitir y que renovaba al entrenador de la selección femenina, Jorge Vilda.

Piers Morgan, un polémico periodista

Luis Rubiales eligió al periodista Piers Morgan para anunciar su dimisión y esta acción ha hecho que las críticas sea todavía mayores porque este periodista es uno de los más polémicos en Inglaterra. Ángel García contó en Tiempo de Juego por qué Piers Morgan recibe tantas críticas desde hace años y acusado de machista. Cuando trabajaba para la cadena de televisión ITV, llegaron casi 60.000 quejas por sus comentarios a la entrevista que Oprah Winfrey le hizo a los duques de Sussex. El periodista afirmó no creerse nada de lo que contó Meghan, que habló de su idea de suicidarse y sobre las acusaciones de racismo que dijo sufrir por parte de los Windsor.

Además, Piers Morgan publicó en tweet el Día de la Mujer donde ponía “se ha acabado ya el día de la mujer, es que me estoy muriendo de hambre”.