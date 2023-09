El adiós de Luis Rubiales, en el Tertulión de los domingos

Este domingo Luis Rubiales confirmó su dimisión como presidente de la Federación tras la gran polémica creada por su beso a Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de medallas de la final del Mundial de fútbol femenino en la que la selección española se proclamó campeona.

Rubiales dio una entrevista y publicó una carta que decía: "Hoy he transmitido a las 21:30 al Presidente en funciones, D. Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de Presidente de la RFEF. También le he informado de que he hecho lo mismo con mi cargo en UEFA para que mi puesto en la Vicepresidencia pueda ser sustituido", señala en su cuenta de la red X (antes Twitter).



"Tengo fe en la verdad y voy a hacer todo cuanto esté en mi mano para que prevalezca", agrega.

Las elecciones en la Federación

En el CSD no contemplan que haya elecciones anticipadas, pero no será fácil. De hecho, según ha apuntado Roberto Morales, habría habido un intento de moción de censura desde dentro de la propia RFEF contra Pedro Rocha, actual presidente interino hasta que se celebren los próximos comicios que están previsto para el último trimestre de 2024, después de los Juegos Olímpicos de París. Varios presidentes de Territoriales habrían pedido que se hiciera un cambio de rector al considerar que Rocha es un hombre de Rubiales, ya que se encuentra en el cargo porque era el único vicepresidente que el andaluz tenía designado y el único que podía ocupar el puesto si él faltaba.

El problema es que si hubiera elecciones anticipadas el presidente solo duraría unos meses y estas solo podrían serlo si al CSD llega una petición extraordinaria de la RFEF que por el momento no ha llegado. Ahora solo se podrían hacer elecciones a presidente con esta misma Asamblea. Las de verdad tienen que ser en 2024, según rigen los estatutos.

Pedro Rocha no tiene intención de seguir siendo presidente en el futuro por lo que desde la RFEF consideran que es el hombre perfecto para liderar este periodo de stand by hasta que lleguen esas elecciones en las que se van a elegir nuevo presidente y nueva Asamblea.

Piers Morgan, un polémico periodista

Luis Rubiales eligió al periodista Piers Morgan para anunciar su dimisión y esta acción ha hecho que las críticas sea todavía mayores porque este periodista es uno de los más polémicos en Inglaterra. Ángel García contó en Tiempo de Juego por qué Piers Morgan recibe tantas críticas desde hace años y acusado de machista. Cuando trabajaba para la cadena de televisión ITV, llegaron casi 60.000 quejas por sus comentarios a la entrevista que Oprah Winfrey le hizo a los duques de Sussex. El periodista afirmó no creerse nada de lo que contó Meghan, que habló de su idea de suicidarse y sobre las acusaciones de racismo que dijo sufrir por parte de los Windsor.





Además, Piers Morgan publicó en tweet el Día de la Mujer donde ponía “se ha acabado ya el día de la mujer, es que me estoy muriendo de hambre”.