Juanma Castaño muestra su indignación por el episodio racista vivido por Maroan Sannadi en el Espanyol-Athletic: "Es mucho peor lo de después"

Este domingo volvimos a vivir un lamentable episodio racista en el fútbol español. El encuentro entre el Espanyol y el Athletic estuvo detenido unos minutos por unos gritos racistas contra el jugador del Athletic Maroan Sannadi, tal y como confirmó el capitán del conjunto vasco Iñaki Williams al término del partido.

"Maroan ha hecho una jugada individual, ha salido el balón a córner y le han insultado 'puto moro'. Partiendo de la base de que al fútbol se viene a disfrutar, es domingo, un buen día, dos de la tarde, no pueden ocurrir este tipo de cosas", apuntó en Movistar+

Captura Mensaje contra el racismo en el videomarcador de Cornellá

Gritos contra el jugador del Athletic que fueron recogidos en el acta: "Iñaki Williams me comunicó un incidente racista en uno de los fondos donde se encontraban los aficionados del Espanyol (por su indumentaria) Se dirigieron a Maroan en los siguientes términos: 'p*** moro'".

las palabras de iñaki williams

En esas declaraciones, el capitán del Athletic recordó que "no es la primera vez que pasa aquí, especialmente a mí ya me pasó años atrás". Un Iñaki que no quiso poner el foco en toda la afición perica: "Creo que eso no debe empañar a la afición del Espanyol. Tienen leyendas, como es N'Kono, de color negro, lateral derecho marroquí también. Creo que al fútbol se tiene que venir a apoyar. Creo que el Espanyol y los jugadores del Espanyol necesitan a su afición y no que cuatro empañen lo que es el verdadero fútbol"

El atacante del Athletic alabó también la actitud del árbitro Cuadra Fernández: "Es una lástima, el árbitro ha actuado muy bien, han salido las pantallas"

EFE Iñaki Williams habla con el colegiado Cuadra Fernández en el Espanyol-Athletic

Sin embargo, Iñaki Williams no ha entendido "muy bien por qué me pitaban, pero bueno, esperemos que se corrija y dar visibilidad y que castigan a los autores".

los entrenadores

Al término del partido, los entrenadores de ambos equipos hablaron de lo sucedido durante el partido. Por una parte, el técnico del Athletic, Ernesto Valverde, apuntó que "el árbitro nos ha explicado que había que seguir el protocolo. No sabía si había sido hacia Iñaki o hacia Maroan, no tenía ni idea, me he enterado ahora. Hemos seguido igual, no ha pasado nada. No le he visto afectado en cuanto a su juego".

El entrenador ha explicado que este tipo de circunstancias ocurren "lamentablemente en más sitios" y que no le gusta que pase con sus jugadores ni con lo jugadores rivales ningún estadio. "Es una cuestión de educación general en lo que tenemos que trabajar, y seguramente es algo que nos falta a todos", ha reflexionado.

Ernesto Valverde, además, ha valorado los silbidos que ha recibido Iñaki Williams después del episodio racista: "Parece que el que ha cometido un atropello ha sido Iñaki. Ha sido una reacción un poco extraña. Es preocupante que haya insultos racistas en el campo en los tiempos que corren".

El entrenador del Espanyol Manolo González lamentó lo ocurrido: "Nunca son agradables, creo que no representa a la afición del Espanyol, así de claro, que es de las mejores de Primera".

"A partir de ahí, hay cosas que son muy difíciles de controlar. Que una persona en un momento dado haga un insulto a otra... A mí me insultan cuando voy fuera y te fastidia y te jode. Pienso que hay que erradicarlo, tanto el racismo como todo lo que sea violencia", añadió.

tertulión

Durante el Tertulión de los domingos, Juanma Castaño hizo referencia a este episodio y fijándose en los pitos que recibió Iñaki Williams: "Me parece lamentable lo que ha ocurrido, por supuesto, el insulto racista a Sanadi, que le han llamado puto moro de mierda. Pero, siendo eso lamentable, es mucho peor lo de después".

"Y la gente le silba a Iñaki Williams después de esa acción. Cada balón que tocaba. No estamos hablando de que es uno, un imbécil, el que ha insultado y dicho puto moro de mierda. Estamos hablando de cientos de personas que han pitado a un jugador que lo único que ha hecho es denunciar un insulto racista", apuntó.