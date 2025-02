Paco González aplaude el discurso de Iñaki Williams sobre el insulto racista que ha recibido Maroan ante el Espanyol: "Hay más tontos de los que pensábamos"

El Espanyol y el Athletic Club firmaron tablas en el RCDE Stadium (1-1), con goles de Roberto Fernández y Oihan Sancet en la segunda mitad, en un duelo con un anfitrión competitivo y un rival que no renunció al triunfo, y que estuvo marcado por la decisión del árbitro de detener el juego unos minutos en la primera parte por los insultos racistas que recibió Maroan Sannadi.

palabraS DE IÑAKI WILLIAMS

Una vez acabado el encuentro, Iñaki Williams explicó en Movistar+ lo ocurrido con su compañero de equipo en ese momento del partido: "Bueno, partiendo de la base de que al fútbol se tiene que venir a disfrutar, un domingo, buen día, dos de la tarde, creo que no pueden ocurrir este tipo de cosas".

"Maroan ha hecho una jugada individual, ha salido el balón a córner y le han insultado puto moro. No es la primera vez que pasa aquí, especialmente a mí ya me pasó años atrás", detalló el capitán del Athletic. Un Iñaki que no quiso poner el foco en toda la afición perica: "Creo que eso no debe empañar a la afición del Espanyol. Tienen leyendas, como es N'Kono, de color negro, lateral derecho marroquí también. Creo que al fútbol se tiene que venir a apoyar. Creo que el Espanyol y los jugadores del Espanyol necesitan a su afición y no que cuatro empañen lo que es el verdadero fútbol"

El atacante del Athletic alabó también la actitud del árbitro Cuadra Fernández: "Es una lástima, el árbitro ha actuado muy bien, han salido las pantallas"

Sin embargo, Iñaki Williams no ha entendido "muy bien por qué me pitaban, pero bueno, esperemos que se corrija y dar visibilidad y que castigan a los autores".

Gritos contra el jugador del Athletic que fueron recogidos en el acta: "Iñaki Williams me comunicó un incidente racista en uno de los fondos donde se encontraban los aficionados del Espanyol (por su indumentaria) Se dirigieron a Maroan en los siguientes términos: 'p*** moro'".

En el plano deportivo, Iñaki Williams se mostró relativamente satisfecho con el punto: "Sumar fuera de casa es positivo, aunque por cómo ha ido el partido te vas con la sensación de que podrías haber sacado más. Llevamos una racha muy buena sin perder y el equipo no ha dejado de insistir".

Los locales, con este punto, salen de la zona de descenso. El conjunto vasco, por su parte, alarga su racha y ya encadena quince partidos sin perder.

EFE Jofre Carreras, en el Espanyol - Athletic

tiempo de juego

Silbidos contra Iñaki Williams que fueron percatados durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego.

"Están aplaudiendo al pitar a Iñaki Williams a los que han insultado de manera racista. Es muy triste. Hay más tontos de los que pensábamos", denunció Paco González.

900/Cordon Press Iñaki Williams durante el Espanyol-Athletic900/Cordon Press

Una vez escuchado el discurso de Iñaki Williams, Paco González se rindió ante él: "Es difícil hablar mejor, pensar mejor y expresarlo mejor de lo que lo hace Iñaki Williams, capitán del Athletic, cuando se refiere a muchas cosas, en concreto a los comportamientos de los aficionados ultras. Sean los suyos, que también ha hablado de ellos, o sean de los rivales. Lo ha dicho todo tan perfecto que solo se puede aplaudir y suscribir sus palabras".

Cabe recordar que Iñaki Williams ya fue objeto de insultos racistas en el año 2020 en ese mismo estadio.

