Pedri desvela sus manías antes de un partido: "Diez minutos antes..."

Pedri es, sin duda, uno de los jugadores más destacados de la temporada. Sus actuaciones tanto en la selección española como en el Barcelona son para enmarcar. "Uno de los mejores momentos, sin duda", reconoció el propio jugador en un vídeo grabado por la selección española donde se muestra cómo son los momentos previos a un encuentro.

Cordon Press Pedri jugando ante Georgia

"He pasado por momentos más complicados y difíciles, pero ya se quedan atrás y ahora me siento con confianza", algo que le permite "dar uno de mis mejores, fútbol", reconoció el futbolista mientras recordaba todas las lesiones sufridas en los últimos años.

Además, contó las diferencias que hay entre jugar con la selección española o con el Barça: "En el club estoy acostumbrado a viajar en el día de partido; puedo dormir en casa, que siempre en tu cama duermes mejor, y creo que ya me he acostumbrado así y ya tienes tus rutinas en el día de partido".

Tras llegar a la ciudad donde van a jugar y después de firmar autógrafos, los jugadores llegarón al hotel para poder descansar. A pesar de eso, Pedri siempre aprovecha para hablar con su familia y pasar por el fisio.

Una de las cosas más llamativas es la anécdota que contó sobre su madre: "Me obliga a afeitarme y si no lo cumplo luego me regaña, así que siempre me tengo que afeitar". Después de eso toca charla a la que intenta "llegar 10 minutos antes". "Cuando quedan menos de 10 minutos ya voy con prisa, por si no llego, por si falla el ascensor o si va lento. Siempre me pongo nervioso".