Juan Ayuso abandona la París-Niza cuando iba líder como consecuencia de una caída

El ciclista español ha tenido que decir adiós a la ronda gala tras verse involucrado en una caída. Su equipo no ha confirmado en alcance de la lesión.

Momento del abandono de Juan Ayuso en la París Niza

El español Juan Ayuso (Lidl Trek) se ha visto obligado a retirarse de la París-Niza en el trascurso de la cuarta etapa debido a una caída sufrida a 47 km de meta de la jornada que une Bourges y Uchon, de 195 km.

Ayuso, líder de la carrera hasta este miércoles, se vio implicado en la caída junto a otros corredores que componían el grupo en fuga de 40 hombres, como el estadounidense del UAE Brandon McNulty.

El ciclista español deja la carrera con el maillot amarillo, y después de un comienzo de temporada esperanzador con el triunfo de etapa y de la general en la Vuelta al Algarve con su nuevo maillot del Lidl Trek. Su equipo no ha confirmado todavía el alcance de la lesión del ciclista español.

Movistar también se vio perjudicado con las retiradas de García Pierna y Castrillo, mientras que el Visma de Jonas Vingegaard perdió en la caída al italiano Davide Piganzoli.

