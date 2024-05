Joselu y las vueltas de la vida: De ser hincha en París a llevar a su Real Madrid a Londres

Ni Vinicius, ni Bellingham, ni Modric... el héroe del Real Madrid fue un delantero gallego de 34 años que después de un largo periplo por Alemania (Hoffenheim, Eintracht y Hannover), Inglaterra (Stoke City y Newcastle) y dos descensos consecutivos con Alavés y Espanyol desembarcaba en el equipo de sus amores tras haber marcado 30 goles en las dos últimas temporadas ligueras.

Joselu, se erigió como el gran protagonista de una nueva remontada épica con la marca del Real Madrid más heroico de la última década. Su doblete, en apenas dos minutos, el 88 y el 90, obró un milagro en el que todos creían dentro de un estadio que incluso se frota las manos cuando su equipo pierde. En la casa del Real Madrid gusta la épica. Ganar sin sobresaltos no está de moda en el Bernabéu. Y si encima el héroe es alguien a quien no se le espera, la leyenda crece. Y, Joselu, sin duda, fue ese nombre al que su afición encumbró de forma inesperada.

Cuando el partido terminó, la enfervorecida hinchada blanca grito un nombre que no fue ni el de Bellingham ni el de Vinícius: el cántico que tronó en el Bernabéu fue un estruendoso "Joselu, Joselu, Joselu". "Uno siempre sueña con estar en el momento. El primer gol es de estar listo, de estar en la jugada. Estaban fatigados y esos minutos se notan. Uno sueña con tener noches así, en mis sueños no es tan bonito como los de hoy, como el que he vivido esta noche. Siempre lo he dicho, he venido a ayudar y a aportar. Ancelotti sabía lo que podía aportar y al final feliz por lo que he podido dar. Feliz por ganar una Liga y estar en una final de Champions", dijo.

Alguien me puede dar un link bueno para ver el madrid? — Joselu Mato (@JoseluMato9) August 23, 2012

"El héroe... Me considero uno de ellos. Toda la plantilla ha hecho un año increíble. Todos hemos llegado en un momento increíble en este momento de la temporada. El partido iba a ser muy difícil. Llegar aquí después de lo que hemos sufrido a principio de temporada es muy difícil. Feliz por lo que he podido aportar hoy. Intento aprovechar mis momentos al máximo. Esto es lo que se siente cuando se es madridista", apuntó.

Hace dos años se hizo viral una foto del delantero junto a su padre en las calles de París. El por entonces futbolistas del Alavés, cuñado de Carvajal, acudía al Stade de France para ver la final entre el Real Madrid y el Liverpool junto a su familia como un madridista más. Ahora, el club estará en Wembley con dos goles suyos. Las vueltas que da la vida en solo dos años.