'Crónicas perplejas': “Tener hermanos es un regalo que nos da la vida”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

Mi hermana tiene cinco años menos que yo. Siempre he sido como un ariete. Las primeras broncas, los primeros permisos, los primeros tatuajes. Después ella recogía lo sembrado. Ser el primero es una faena, pero da carácter. Siempre se aprende más cuesta arriba que cuesta abajo.

Al final, ya pasado el tiempo, te das cuenta de que dan igual la diferencia de años, el orden o los favoritismos. Tener hermanos es un regalo que nos da la vida. Un apoyo indispensable, la lealtad que da la sangre, los recuerdos compartidos, o aquellas trastadas en casa o las confidencias.

Y es cierto que a veces la vida te lleva por caminos raros. Que uno pierde hasta lo que más quiere. Que el dinero y los amores mal llevados pueden jugar sucio. Que la familia es una arquitectura resistente, pero no indestructible. Y que hay hermanos que no se hablan. Que no se llaman ya. Que no se ven. Que olvidaron escucharse.

Pero nadie nos quitará aquella infancia común. Aquellas risas en la habitación hasta tarde. Las mentiras piadosas. Ponernos sus camisetas, prestarles las nuestras. Pasan los amores, pasan los amigos, pero los hermanos siempre quedan. Aunque sea en el corazón. En ese refugio blindado que es el pecho.

Quien tiene o tuvo hermanos sabe de lo que hablo. Llamadlos. Preguntadles cómo están. Reíros juntos si os da la vida. No hay mayor tesoro que el amor. No hay mayor pobreza que el rencor. Quien tiene hermanos siempre tendrá en ellos el eco de nuestra propia vida.