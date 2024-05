Rafa Nadal se despidió el pasado martes de Madrid y del Mutua Madrid Open. El tenista balear jugó su último partido en el Masters 1000 de la capital de España tras perder contra Jiri Lehecka octavos de final en un partido que duró dos horas y tres minutos (5-7 y 4-6).

Y tras el partido recibió un emotivo homenaje en una Manolo Santana abarrotada. Feliciano López y Gerard Tsobanian saltaron a la pista y entregaron a Nadal un gran trofeo al mismo tiempo que se desplegaban unas pancartas desde el techo de la Caja Mágica.

Doble objetivo en París Ángel García explicó el pasado 16 de febrero el camino ideal de Rafa Nadal para llegar a sus objetivos al cien por cien. El tenista balear, tras tres meses y medio lesionado, regresó a la competición en el Conde Godó con Roland Garros y los Juegos Olímpicos entre ceja y ceja. Un doble objetivo en París con el que podría decir adiós al mundo del tenis por todo lo alto. Nadal y su equipo idearon el plan perfecto que está cumpliendo a rajatabla. El tenista quiere acumular minutos de calidad sobre las pistas y para ello quiere jugar diez partidos para conseguir una preparación óptima. Rafael Nadal (SPA) vs Jiri Lehecka (RCH) during Mutua Madrid Open Masters Series Madrid 2024 in Madrid on Tuesday, 30 April 2024 Rafa jugó dos partidos en Barcelona y en Madrid ha disputado un total de cuatro. Y por delante tiene el Masters 1000 de Roma antes de llegar a París el próximo 20 de mayo, fecha en la que comienza su torneo fetiche Roland Garros. El de Manacor, además, dejó abiertas las puertas abiertas a disputar los Juegos Olímpicos junto a Carlos Alcaraz. "Si los dos llegamos en condiciones, sería bonito", afirmó Rafa Nadal en rueda de prensa tras ganar a De Miñaur. Y agregó: "Podemos hacer una buena pareja y aspirar a cosas bonitas. También sería algo bueno para los dos y para el equipo español". El tenista murciano respondió ilusionado y comentó: "Sería un sueño. No solamente por ganar una medalla, sino por vivir la experiencia de jugar unos dobles con tu ídolo. Sería un recuerdo que guardaría con especial cariño".

Emocionante homenaje y despedida en Madrid

Rafa Nadal, tras el homenaje recibido el pasado martes, reconoció que vivió una noche emocionante. Y, además, admitió que fue su último partido en Madrid, pero no el último de su carrera.

"Me he emocionado por dentro. Me ha faltado poco para emocionarme más, pero no quería un mar de lágrimas porque no he terminado", señalaba.

Y añadía: "Ha sido una noche emocionante, pero no es el momento de dejar ir lo que llevo dentro a nivel de emociones y sensaciones. Me queda un camino por recorrer y no quiero soltar esa adrenalina".

"Esta gente nunca me ha fallado y lo que me ha hecho sentir es algo que se va a quedar para mí para siempre. Lo he disfrutado. Hace tres semanas no sabía si podía jugar un partido oficial y lo he podido hacerlo con un nivel bastante decente", concluyó sobre la pista central de la Caja Mágica.

El análisis de Joseba Larrañaga

Joseba Larrañaga analizó la eliminación de Rafa Nadal del Mutua Madrid Open y sus opciones de futuro en Roland Garros y los Juegos Olímpicos. "La gran pregunta que circula por la redacción de deportes de COPE es si Ángel García se retirará al mismo tiempo que Rafa Nadal", comentó bromeando.

Y agregó: "Nadal se ha despedido de Madrid y veremos si juega en Roma y Roland Garros, todo dependerá de su estado físico. Pero debo reconocer que me está resultando un poco difícil de digerir todo lo que está pasando, porque ver los partidos de Rafa estando pendiente de si sufre o no es una situación extraña".

"Se retirará cuando quiera, pero tampoco tenemos ganas de verle pasarlo mal dentro de la pista. Y esperemos que consiga poner la guinda final en Roland Garros y en los Juegos Olímpicos. Alguien comentaba si habría posibilidades de que siga una temporada más, yo supongo que no porque esta historia se va acabando. Y lo que queremos es que a Nadal disfrute y juegue al cien por cien", concluyó Joseba Larrañaga.

