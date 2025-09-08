El centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong sufre una mínima lesión en el músculo obturador externo de la pierna derecha, según informó este lunes el club catalán, que no especificó el tiempo previsto de recuperación.

El internacional neerlandés se lesionó el pasado jueves durante el partido entre su selección y la de Polonia, y abandonó la concentración de Países Bajos sin participar en el encuentro del domingo contra Lituania.

De Jong acudió este lunes por la mañana a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para recibir tratamiento, al igual que el lateral Alejandro Balde y el centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi', también lesionados.

El Barcelona regresó al trabajo después de cuatro días de descanso con siete futbolistas del primer equipo, a la espera de que se incorporen en los próximos días el resto de futbolistas internacionales para empezar a preparar el encuentro del domingo contra el Valencia en la cuarta jornada de LaLiga EA Sports.