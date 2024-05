Jonas Vingegaard ya entrena pensando en el Tour: "Lo daré todo"

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) regresa a los entrenamientos con la bicicleta tras ser hospitalizado e intervenido en el País Vasco por su caída en la cuarta etapa de la Itzulia 2024, el pasado 4 de abril, y empieza así a pensar en llegar en la "mejor forma posible" al Tour de Francia, del que es doble vigente ganador.

