Joan García se rompe el menisco y Raphinha estará tres semanas fuera

Malas noticias para el Barcelona, que perderá durante los próximos partidos a Joan García. El meta catalán ha caído lesionado en la última jugada del partido contra el Oviedo.

Según ha informado el Barça en un comunicado médico el guardameta sufre "una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda. Mañana se someterá a una intervención para realizarle una artroscopia a cargo del Dr. Joan Carles Monllau. El tiempo aproximado de baja es de 4 a 6 semanas, en función de su evolución".

Además Raphinha será baja tres semanas por una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho. Ninguno de los dos estará disponible para el partido de Champions contra el PSG y el portero se perderá El Clásico del próximo 26 de octubre.