El galimatías jurídico del Mundial sub 20 que tiene en vilo a Jan Virgili y al RCD Mallorca

Jan Virgili está convocado por la selección española sub 20 para el Mundial que arranca en una semana en Chile. El jugador del RCD Mallorca forma parte de una convocatoria en la que hay bastantes jugadores de equipos de Primera División como Liso, Mendoza, Iker Bravo o Joel Roca.

En el caso del RCD Mallorca, el club y el entrenador preferirían contar con el extremo por necesidad deportiva. De acudir al Mundial, Virgili podría perderse los partidos ante la Real Sociedad, Alavés, Ahtletic y Sevilla.

Sin embargo, en Son Moix no tienen claro que el jugador esté obligado a ir y la razón es sencilla: no es fecha FIFA. Es decir, según el reglamento FIFA no estaría obligado a ir. Sin embargo, la Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Consejo Superior de Deportes (CSD) sí estiman que el jugador está obligado a ir.

La Federación entiende que es diferente en el caso de los jugadores extranjeros de la liga, que pertenecen a otra federación, lo cual entra en una clara contradicción. Si jugadores de otras federaciones como el argentino Mastantuono del Real Madrid no van a acudir porque no están obligados, ¿por qué estarían obligados entonces los jugadores españoles de Primera División?

La normativa FIFA ampara al Mallorca y al resto de clubes españoles, pero significa entrar en una discusión jurídica con la RFEF.

El Mallorca podría acogerse a la normativa FIFA, lo que significa entrar en una diferencia de criterio con la RFEF, estaría por ver si la FIFA impondría la normativa internacional. Es un embrollo jurídico y desde luego un gran agravio para los equipos de primera división que como en el caso del Mallorca están muy necesitados y precisan de todos sus jugadores.

Arrasate querría contar con Virgili, quien por cierto también vería con buenos ojos quedarse en el equipo.