Jokic, Mitchell y Brunson activan el modo playoff; los Lakers sobreviven sin Doncic y Reaves

Cleveland Cavaliers, 126 - Toronto Raptors, 113 (1-0)

Los Cleveland Cavaliers derrotaron a los Toronto Raptors por 126-113 con 32 puntos de Donovan Mitchell, en el partido que marcó el inicio de los 'playoff' de 2026 de la NBA. James Harden sumó 22 puntos y 10 asistencias para los Cavaliers. 'La Barba', traspasado a mitad de temporada desde los Clippers, ha disputado los 'playoff' en sus 17 campañas en la NBA, aunque aún persigue un primer anillo. Max Strus aportó otros 24 puntos y Evan Mobley hizo 17 tantos y 7 rebotes.

Los Raptors habían ganado los tres enfrentamientos previos con los Cavaliers esta temporada, aunque el más reciente se remonta a noviembre, mucho antes de la llegada de Harden a Cleveland. Para los canadienses, RJ Barrett terminó con 24 puntos, Scottie Barnes con 21 y Brandon Ingram con 17, los mismos que Jamal Shead. Ambos equipos firmaron altos porcentajes de acierto: los Cavaliers lanzaron con un 55 % en tiros de campo y un 50 % desde el perímetro, por un 52,1 % y un 48,1 % de Toronto

Denver Nuggets, 116 - Minnesota timberwolves, 105 (1-0)

Los Denver Nuggets se impusieron este sábado a los Minnesota Timberwolves por 116-105 y sumaron la primera victoria de la serie de primera ronda. Los Nuggets dominaron el segundo y el tercer cuarto, en los que sumaron 22 puntos más que su rival, para compensar un mal arranque de partido en el que llegaron a perder por 12 puntos.

Nikola Jokic firmó un triple doble con 25 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias, mientras que Jamal Murray fue el máximo anotador del partido con 30 puntos. No obstante, el base canadiense estuvo bastante desacertado en el tiro (7 de 22, con un 0 de 8 en triples), aunque anotó en las 16 ocasiones en las que acudió a la línea de personal. En los Timberwolves la anotación estuvo más repartida, con seis jugadores firmando dobles dígitos, pero Anthony Edwards (22 puntos) y Julius Randle (16) se combinaron para un 14 de 35 en el tiro.

New York Knicks, 113 - Atlanta Hawks, 102 (1-0)

Los New York Knicks vencieron por 113-102 a los Atlanta Hawks en el Madison Square Garden en su estreno en la serie de 'playoffs' de la NBA gracias a la actuación de Jalen Brunson, que aportó 28 puntos. Brunson registró 7 asistencias, 5 rebotes y un robo, impulsado especialmente por un primer cuarto en el que sumó 19 puntos. Karl-Anthony Towns, el otro 'All-Star' de los Knicks, terminó volando con 25 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, 3 tapones y un robo.

De la mano de Brunson y Towns, los Knicks empezaron con buen pie su camino en busca de un anillo que se les resiste desde 1973, hace más de 50 años. El conjunto neoyorquino tampoco llega a unas Finales de la NBA desde 1999. Por parte de los Hawks, CJ McCollum aportó 26 puntos, Jalen Johnson sumó otros 23 y Onyeka Okongwu (19) y Nickeil Alexander-Walker (17) también registraron dobles dígitos.

Los Ángeles Lakers, 107 - Houston Rockets, 98 (1-0)

Los Angeles Lakers sacaron su orgullen el primer asalto de los 'playoff' al sellar un marcador de 107-98 frente a unos Houston Rockets mermados por la ausencia de Kevin Durant, logrando salir adelante, sorpresivamente, pese a las sensibles bajas de Luka Doncic y Austin Reaves sobre el parqué, pero que si estuvieron en la grada viendo a sus compañeros.

LeBron James (19 puntos, 9 de 15 en tiro, 8 rebotes y 13 asistencias), tiró del carro angelino junto a un impresionante Luke Kennard, autor de 27 puntos con un 9 de 13 en tiro. DeAndre Ayton hizo 19 puntos y 11 rebotes, Marcus Smart 15 puntos y 8 asistencias y Rui Hachimura otros 14 tantos. Los Rockets poco pudieron hacer durante los tramos finales. Amen Thompson (17 puntos, 7 de 18 en tiro) y Alperen Sengun (19 puntos, 6 de 19 en tiro) intentaron cubrir el vacío en la rotación de Kevin Durant.