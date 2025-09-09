Javi Romo: "No tuve ninguna pelea y mi primera reacción es la que tendría cualquier persona a la que tiran a 50 kilómetros por hora"

Javi Romo, ciclista de Movistar, sufrió el pasado domingo una caída después de que un manifestante propalestino intentara cruzarse al paso de los corredores de la escapada durante la 15ª etapa de la Vuelta a España.

Captura Javier Romo sufrió una caída por culpa de un manifestante pro Palestina

El manifestante se encontraba en la cuneta con una bandera de Palestina en la mano, intentó invadir la carretera pero terminó tropezando. El incidente fue visto por un Guardia Civil que, al ver la situación, salió corriendo para evitar el peligro para los ciclistas. Hechos que terminaron provocando la distracción y posterior caída de Romo.

El lunes tuvo lugar la segunda jornada de descanso de la ronda española y este martes el ciclista de Movistar, antes del inicio de la 16ª etapa, ha hablado con los medios de comunicación sobre lo ocurrido. "He pasado el día de descanso bastante mal porque no pude disfrutarlo", empezó diciendo.

Y seguidamente desmentía cualquier enfrentamiento con el manifestante tras la caída. "No tuve ninguna pelea con el manifestante y si quieres, me puedes mostrar el vídeo cuando quieras", fue la cortante respuesta que dio Javi Romo al ser cuestionado por el tema.

EFE Javi Romo, con varios vendajes tras la caída sufrida el pasado domingo.

El español, además, lamentó que el trabajo de los ciclistas se esté viendo empañado por toda esta situación y comentó: "Yo estoy haciendo mi trabajo, que es lo que se debería mostrar. Creo que somos corredores que entrenamos todos los días y están consiguiendo que se muestre otra cosa y no lo que hacemos".

Para finalizar, Javi Romo explicó cuál fue su reacción tras sufrir la caída. "Mi primera reacción es la que tendría cualquier persona que se cae y a la que tiran a 50 kilómetros por hora. Se podía haber producido una tragedia mayor; pero, por suerte, solo tengo unos golpes. Pero mi reacción es de rabia y, como pudisteis ver, cogí la segunda bici para volver al pelotón", sentenció.