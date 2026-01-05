Gvardiol sufre una fractura de tibia en la pierna derecha

El Manchester City ha informado este lunes de que su jugador Josko Gvardiol, que tuvo que retirarse del campo el domingo ante el Chelsea, sufre una fractura de tibia en la pierna derecha.

La lesión se produjo durante la segunda parte del empate 1-1 del domingo contra el Chelsea en la Premier League.

"El defensa será operado a finales de esta semana y se sigue evaluando el alcance total de la lesión y el pronóstico previsto", señala el club.