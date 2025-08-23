Jasper Philipsen, primer líder de La Vuelta

El ciclista belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) se ha enfundado el primer maillot rojo de líder de La Vuelta 2025 después de imponerse al esprint este sábado en la primera etapa de la carrera española, de 186,1 kilómetros entre las localidades italianas de Turín y Novara.

El esprinter belga, que solo pudo correr tres etapas del Tour de Francia 2025 -donde portó brevemente el maillot amarillo- antes de que una caída acabase con su aventura, se apuntó a última hora a La Vuelta y mostró su fortaleza en la llegada a Novara.

Gracias a un gran lanzamiento de su equipo, Philipsen cruzó primero la meta por delante del británico Ethan Vernon (Israel-Premier Tech) y del venezolano Orluis Aular (Movistar). Ahora, tras sumar las bonificaciones, manda en la general con cuatro segundos de ventaja sobre Vernon y sobre el neerlandés Pepijn Reinderink (Soudal-Quick Step), que dominó en el esprint intermedio.

La ronda española afrontará este domingo su segunda etapa, todavía en tierras italianas, de 159,6 kilómetros entre la localidad de Alba y la estación de esquí de Limone Piemonte. Será la primera llegada en alto de la carrera, todo después de un recorrido eminentemente llano, con unas rampas finales al 5%.