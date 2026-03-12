La 'trampa' del Bayern con Olise y Kimmich que puede costarle muy cara en los cuartos de final

El Bayern tiene pie y medio en los cuartos de final de la Champions League. Los bávaros arrasaron al Atalanta en la ida y tras el 1-6 parece imposible que los italianos puedan dar la vuelta a la eliminatoria en el Allianz Arena. Sin embargo, ha surgido una preocupación en el seno del equipo alemán y en la prensa local.

Tenían apercibidos a Olise y Kimmich, dos de sus jugadores más importantes, y una amarilla en la vuelta les podría haberse hecho perder la ida de cuartos. Ambos la vieron con el partido sentenciado y la liebre saltó. A la UEFA no le gusta nada que se fuercen tarjetas para cumplir ciclos y lo ocurrió en Bérgamo canta un poco.

Ambas amarillas fueron sacadas por el mismo motivo. Un retraso a la hora de poner en juego la pelota con 0-6 en el marcador. En el caso de Olise por tardar en sacar un córner y en el de Kimmich por hacer lo mismo con una falta en su propio campo que demoró durante 45 segundos. Musah harto de esperar le empujó para que sacara y acabó también siendo amonestado.

Según la prensa alemana sobre ambas acciones se encuentra la lupa de la UEFA que podría castigar a ambos con más de un partido de sanción. Y es que el organismo castiga con dos encuentros y multas económicas las pérdidas de tiempo o faltas innecesarias que evidencien premeditación. Y las imágenes están ahí. Kimmich negó que lo hubiera hecho a propósito, pero si la UEFA lo ve así el Bayern puede tener un gran problema para los cuartos de final.