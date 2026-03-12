COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego_Paco Lama y Juanma_Imagen principal
Tiempo de Juego

Puede haber castigo mayor

La 'trampa' del Bayern con Olise y Kimmich que puede costarle muy cara en los cuartos de final

Ambos vieron una tarjeta amarilla que les hacía cumplir ciclo con 0-6 en el marcador y por perder tiempo. Hay miedo a que la UEFA las vea como premeditadas.

El francés Olise celebra su gol ante el Atalanta en Bérgamo.

Cordon Press

El francés Olise celebra su gol ante el Atalanta en Bérgamo.

Alex Salguero

Publicado el

1 min lectura

El Bayern tiene pie y medio en los cuartos de final de la Champions League. Los bávaros arrasaron al Atalanta en la ida y tras el 1-6 parece imposible que los italianos puedan dar la vuelta a la eliminatoria en el Allianz Arena. Sin embargo, ha surgido una preocupación en el seno del equipo alemán y en la prensa local.

Tenían apercibidos a Olise y Kimmich, dos de sus jugadores más importantes, y una amarilla en la vuelta les podría haberse hecho perder la ida de cuartos. Ambos la vieron con el partido sentenciado y la liebre saltó. A la UEFA no le gusta nada que se fuercen tarjetas para cumplir ciclos y lo ocurrió en Bérgamo canta un poco. 

Ambas amarillas fueron sacadas por el mismo motivo. Un retraso a la hora de poner en juego la pelota con 0-6 en el marcador. En el caso de Olise por tardar en sacar un córner y en el de Kimmich por hacer lo mismo con una falta en su propio campo que demoró durante 45 segundos. Musah harto de esperar le empujó para que sacara y acabó también siendo amonestado.

Según la prensa alemana sobre ambas acciones se encuentra la lupa de la UEFA que podría castigar a ambos con más de un partido de sanción. Y es que el organismo castiga con dos encuentros y multas económicas las pérdidas de tiempo o faltas innecesarias que evidencien premeditación. Y las imágenes están ahí. Kimmich negó que lo hubiera hecho a propósito, pero si la UEFA lo ve así el Bayern puede tener un gran problema para los cuartos de final.

Contenidos relacionados

    Temas relacionados

    Tiempo de Juego

    Tiempo de Juego

    Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

    Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

    LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

    Visto en ABC

    Lo último

    Tracking