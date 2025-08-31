Isi Palazón desvela que el colegiado le reconoció su error en el penalti de Lamine Yamal: "Le honra como árbitro y como persona de fútbol"

El Rayo Vallecano-Barcelona ha estado marcado por los problemas técnicos con el VAR, tanto es así, que el penalti de Chavarría sobre Lamine Yamal, que terminó con el gol del jugador del Barça desde el punto de los once metros, no había imagen del VAR para una posible revisión, como confirmó nuestro compañero Isaac Fouto durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego.

Al descanso, las cámaras de DAZN ya captaban como Isi Palazón le reconocía a sus compañeros que el colegiado le había confesado que se había equivocado en esa acción.

El propio Isi, en declaraciones a DAZN, incidió en esa idea: "Ahora aquí podría decir mil barbaridades, pero entiendo que también es persona, también se equivoca, pero qué casualidad que siempre se equivocan con los mismos equipos y eso nos jode muchísimo"

"Por otro lado, también le honra, ¿no? Él habla con él en el descanso y me ha dicho que asumió el error. Y eso le honra como árbitro y como personal del mundo del fútbol que es", añadió.

"Podría decir, como te he dicho, venir aquí a rajar, a hablar más de él, pero no lo voy a hacer ellos también se equivocan sin VAR es muy difícil arbitrar, pero tampoco voy a morderme la lengua, pero como te he dicho anteriormente, creo que le honra como persona decir que se ha equivocado y hemos salido a la segunda parte pensando en un nuevo partido", sentenció.