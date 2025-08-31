Los graves problemas con el VAR en el Rayo Vallecano - Barcelona

La primera parte del duelo entre Rayo Vallecano y FC Barcelona estuvo marcado por el contratiempo que hubo con el VAR. En el tanto que metió de penalti Lamine Yamal, Busquets Ferrer, colegiado del choque, no pudo hablar con la sala VAR ya que la comunicación era prácticamente nula. Eso sí, los árbitros que estaban en Las Rozas sí que tenían imágenes de todo lo que estaba sucediendo en el terreno de juego del Estadio de Vallecas.

900/Cordon Press Busquets Ferrer, hablando con Hansi Flick e Iñigo Pérez antes del Rayo-Barça

En el Tiempo de Juego, Paco González llamó a Isaac Fouto para que le explicase todo lo que había sucedido y así lo contó: "El partido ha empezado sin comunicación del árbitro con la sala VOR. Al principio, Mateo Busquets Ferrer le ha comunicado a Íñigo Pérez y Hansi Flick esta situación. Luego hay otra imagen en la que si os fijáis, se lo translada a los jugadores. Solo en los últimos 5 minutos de la primera parte ha vuelto la comunicación con Las Rozas".

Y añadió: "Según el protocolo del VAR, el partido se tendría que disputar a la antigua usanza, es decir, sin imágenes y con las decisiones que prevalezcan y que tome el árbitro en el campo".