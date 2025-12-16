Allegri convoca al hijo de Ibrahimovic para la Supercopa de Italia

Massimiliano Allegri, entrenador del Milan, convocó este martes al sueco Maximilian Ibrahimovic, hijo de Zlatan Ibrahimovic, exjugador milanista y actual consejero de la directiva, para formar parte de la expedición que competirá por la Supercopa de Italia.

La baja del mexicano Santiago Giménez, afectado por una lesión en el tobillo derecho que podría incluso obligarle a pasar por quirófano, abrió la puerta a canteranos para completar la convocatoria que viajará a Riad para el torneo que incluye también a Nápoles, Inter de Milán y Bolonia.

Entre ellos, al joven Maximilian Ibrahimovic, de 19 años y jugador del segundo equipo 'rossonero', ubicado en la cuarta categoría del fútbol italiano en la que acumula 4 goles en lo que va de campaña.

'Ibra Jr.', como así es conocido en Milán, completa una delantera que sin Giménez está formada por el luso Rafael Leao, por el estadounidense Christian Pulisic, por el francés Christopher Nkunku y por el italiano Emanuele Borsani, jugador también de las categorías inferiores del combinado 'rossonero'.

El jueves, el Milan, finalista de la pasada Copa Italia, se medirá al Nápoles, campeón del 'Scudetto', en la semifinal. En la otra parte del cuadro, el Bolonia, campeón de la Copa Italia, desafía por un hueco en la gran final del día 22, al Inter de Milán, subcampeón de la temporada pasada en el campeonato doméstico italiano.