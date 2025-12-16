Guillermo Almada cambia Valladolid por Oviedo

Este martes se ha confirmado un movimiento surrealista dentro de los banquillos del fútbol español, y es que el Real Oviedo, que en la tarde del pasado domingo anunció la destitución de Luis Carrión tras la derrota por 4-0 ante el Sevilla, ahora ha confirmado la llegada de Guillermo Almada hasta final de temporada. Tercer técnico en lo que va de temporada para el conjunto asturiano, tras el propio Carrión y Paunovic.

Un Almada que actualmente dirigía al Real Valladolid en Segunda División, con el que ocupaba la 10ª posición en la tabla, y que además estaba bastante cuestionado por los últimos resultados, e incluso el pasado sábado, en la derrota del conjunto pucelano por 0-1 ante el Andorra en Zorrilla, se escucharon gritos de 'Almada, vete ya'.

Esta circunstancia es posible ya que cambiar de un equipo inferior a un equipo de superior categoría está permitido, y simplemente habría que hacer un cambio en los derechos federativos, que pasarían a estar en manos del Oviedo. Y todo sin que fuera destituido de la ciudad del Pisuerga.

Y a parte de estar permitido por el reglamento, se da la circunstancia que los propietarios del Real Oviedo y del Real Valladolid no son los mismos, pero existe una estrecha relación entre la directiva del Valladolid (el copresidente Gabriel Solares) y el Grupo Pachuca, dueño del Oviedo, liderado por Jesús Martínez.

El propio Solares hablaba de lo ocurrido con Almada durante las últimas horas y señaló que el equipo "está por encima de cualquier persona" y "no se puede permitir que nadie tenga dudas o intereses de estar en otro sitio".

"Para mí, desde ese momento, dejó de ser nuestro entrenador. Ya no forma parte de la institución porque el Real Valladolid no se puede permitir que nadie tenga dudas o intereses de estar en otro sitio", indicó.