Iraola habla de una posible llegada al Athletic tras la marcha de Valverde a final de temporada: "El Athletic todavía no me ha llamado"

Andoni Iraola, actual entrenador del Bournemouth en la Premier League, ha reaccionado con admiración y emotividad a la noticia de que Ernesto Valverde no seguirá al frente del Athletic Club la próxima temporada.

El exlateral rojiblanco, que debutó profesionalmente bajo las órdenes de Valverde en 2003 y disputó más de 500 partidos con la elástica bilbaína, no ocultó su respeto por el Txingurri.

"He visto la noticia y me afecta probablemente como aficionado, porque apoyo al club", declaró Iraola en rueda de prensa.

"Ernesto Valverde es mi mayor referencia en el fútbol. Ha sido una sorpresa para mí, tengo muchos amigos en el club y solo puedo hablar bien de él. Es una decisión personal suya", añadió.

El preparador de Usurbil, uno de los nombres que más fuerza cobra para relevar a Valverde en Ibaigane, quiso dejar claro que no hay avances concretos: "El Athletic todavía no me ha llamado. No hay ninguna situación de ese tipo".

Su contrato con el Bournemouth expira en junio, y aunque ha dejado su futuro "en el aire", en declaraciones recientes prioriza su etapa actual en Inglaterra.

La salida de Valverde, anunciada el viernes por el club tras una temporada complicada y con el equipo lejos de los objetivos, cierra un ciclo exitoso en sus tres etapas como entrenador (incluyendo títulos como una Copa del Rey).

Ahora, el Athletic busca relevo, y Iraola —con su pasado como jugador y su proyección en la élite europea— emerge como la opción ideal para muchos aficionados.

Por el momento, el técnico vasco mantiene la calma y el enfoque en su Bournemouth, pero sus palabras confirman el enorme legado que Valverde deja en el fútbol y, especialmente, en el corazón de exjugadores como Iraola.