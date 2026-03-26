El periodista que adelantó el error del Real Madrid con la rodilla de Mbappé asegura que el club le ha obligado a mentir para no quedar en ridículo

Daniel Riolo, periodista de RMC Sport, fue el primero en asegurar que el Real Madrid había realizado un diagnóstico erróneo en la rodilla de Kylian Mbappé. Este miércoles su compatriota desmentía su información, pero Riolo se mantiene firme y ha insistido en ella en el programa 'After Foot', dejando caer que el Real Madrid habría pedido a su jugador que mintiera para evitar quedar mal.

el desmentido de mbappé

"La información de que examinaron la rodilla equivocada no es cierta. Como dije, puede que sea indirectamente responsable de esta situación porque cuando no te comunicas, dejas la puerta abierta a interpretaciones", ha asegurado el jugador del Real Madrid, que añadía seguidamente: "Con el Real Madrid, siempre hemos tenido una comunicación muy clara, tanto en Madrid como en París, donde me acompañaban el médico y el fisioterapeuta".

riolo mantiene su información

Riolo no ha dado marcha atrás, pese a lo asegurado por el futbolista: "Hubo reuniones de alto nivel. La información revelada en After Foot ha sido confirmada por todos. Adoptaron una estrategia de mentiras... Lo diré sin rodeos: mintió. Creo que es una estrategia orquestada con el Real Madrid. Mbappé no quiere perjudicar los intereses del Real Madrid, que resultan completamente ridículos en todo este asunto. Confirmó la historia de Mbappé al 1.000%", apuntó el periodista francés.

"Ha adoptado una estrategia de comunicación basada en mentir y no decir la verdad sobre este grotesco error de lesionarse la rodilla equivocada. No entiendo esta estrategia. ¿Por qué no optar por la sinceridad? En lugar de pasar página, siguen repitiendo la misma historia. Mentir nunca es la opción correcta. En España, ahora el debate se centra en quién es el verdadero responsable, ¿el Real Madrid o Mbappé? Esto se le va a volver en contra", finalizó Riolo en el programa de RMC Sport.