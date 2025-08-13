Iñigo Martínez confiesa que la oferta de Arabia Saudí era irrechazable: "A nivel económico esta liga no se puede comparar con otras"

Iñigo Martínez se despidió del FC Barcelona y puso rumbo a Arabia Saudí para jugar en el Al-Nassr donde también militan Cristiano Ronaldo, Joao Félix o Sadio Mané. El club azulgrana anunció la salida del central vasco de 34 años, una marcha que liberaba unos 14 millones de euros en la masa salarial de la primera plantilla. Y sobre todos estos temas ha hablado el defensor en 'Onda Vasca' en una entrevista.

"Hablé con Hansi Flick a la vuelta de la gira. Quise ser sincero y sabía que me entendería", empezó explicando. Y añadía: "Me quedaba un año de contrato y tengo 34 años. Le pillé de sorpresa, pero lo entendió perfectamente. Fue una charla agradable y le dio mucha pena porque me tiene aprecio".

LaLiga Iñigo Martínez, durante el Barça-Osasuna

Sobre la despedida con sus compañeros, Iñigo Martínez dijo: "Fue un momento de mucha emoción. Mantuve la compostura porque me hago fuerte, pero por dentro estuve muy afectado". El central también lamentó no poder jugar en el nuevo Camp Nou y comentó: "Quería conocerlo, me apetecía estar ahí y vivir ese momento".

Iñigo Martínez confesó en 'La Movida Deportiva' de Onda Vasca que la oferta del Al-Nassr era irrechazable. "No fue fácil tomar esta decisión porque viene conmigo toda la familia, pero con más temporadas de contrato me lo hubiese pensado", señalaba.

Y agregaba para finalizar: "A nivel económico no se puede comparar esta liga con ninguna otra, y viendo lo que había logrado ya con el Barcelona... era el momento de dar el paso. Estos trenes pasan una vez en la vida y es complicado decir que no".