La incredulidad de Maldini sobre la continuidad de Griezmann en el Atlético: "No entiendo que siga"

El Atlético ha debutado en la noche de este domingo en el Mundial de Clubes ante el PSG en un encuentro que se disputó en Los Ángeles y que comenzó a las 21:00h (hora española)

el once del debut

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, ha optado por el francés Antoine Griezmann en el ataque junto al argentino Julián Álvarez.

Simeone apostó por Griezmann, que había sido suplente en cinco de los últimos siete partidos y que se ha quedado sin ver portería en sus últimas dieciséis apariciones. El noruego Alexander Sorloth empezó el duelo en el banquillo. En técnico rojiblanco también elegió un medio del campo con Rodrigo de Paul, Samuel Lino y Pablo Barrios, sin Koke.

Por tanto, el Atlético inició el Mundial de Clubes con: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Javi Galán; Rodrigo De Paul, Samuel Lino, Pablo Barrios; Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Antoine Griezmann.

la reflexión de gonzalo miró

Una vez vista la alineación de Simeone, Gonzalo Miró realizó la siguiente reflexión en Tiempo de Juego sobre la presencia de Griezmann y no de Sorloth: "Si fuese Sorloth, me plantearía cosas. Si fuese él y su agente, con lo que ha pasado hoy, me pondría en el mercado".

Gonzalo Miró argumenta su opinión en la recta final de temporada que han tenido ambos jugadores: "Con el final de temporada que he hecho, en comparación al que ha hecho Griezmann, y teniendo en cuenta que este es un partido donde no le vas a disputar la pelota al PSG, y lo que vas a jugar es… O deberías intentar jugar, sacar el balón largo y tener un delantero que te las baje y te las sujete para dar salida a tu equipo, me parece absolutamente incomprensible que seas suplente hoy".

EFE Antoine Griezmann, en un entrenamiento antes del debut en el Mundial de Clubes

la explicación de Petón

Petón también estuvo comentando el partido en Tiempo de Juego y realizaba la siguiente explicación del posible por qué de la titularidad del francés: "Esto es una clasificación con tres partidos. Y este no es el más importante para la clasificación, porque es el más complicado y el más difícil. Por supuesto que está por delante Sorloth que Griezmann en el criterio de cualquiera que haya seguido a Atlético de Madrid, que el Griezmann que vemos ahora. Estoy seguro que juega por patriotismo de Simeone, por respeto, doble respeto. El que le puedan tener los franceses y el que le tiene Simeone. Pero yo me enfadaría si al final de la competición esto ha sido una constante".

EFE Sorloth, Griezmann y Witsel

la continuidad de griezmann

Antes del Mundial de Clubes, el Atlético de Madrid ya confirmaba que Griezmann va a continuar en el club rojiblanco hasta 2027. Su anterior contrato finalizaba el próximo año 2026.

Antoine Griezmann

El experto en fútbol internacional, Julio Maldonado 'Maldini', fue muy claro sobre esta renovación y señaló que él no entendía "que siga Griezmann en Atletico de Madrid".

