El importante cambio que pide Paco González en el Comité Técnico de Árbitros: "No se dicen eso"

Este sábado se jugará el Real Madrid – Atlético de Madrid, partido de Liga que podría provocar que el equipo blanco vuelva a recuperar la distancia de cuatro puntos que tenía sobre los hombres del Cholo, o que el Atleti sea el nuevo líder porque está solo a un punto de ese liderato. Pero ese partido estará marcado por la gran polémica arbitral de esta semana, provocada por lo ocurrido en el Espanyol – Real Madrid del pasado sábado y por el posterior comunicado emitido por el Real Madrid, contra el estamento arbitral.

El Madrid perdió 1-0 ante el Espanyol con un gol de Carlos Romero, que pudo ser expulsado minutos antes tras una fuerte entrada sobre Kylian Mbappé que los árbitros, Muñiz Ruiz sobre el césped e Iglesias Villanueva en el VAR, valoraron como simple tarjeta amarilla. Ya en la primera parte ya hubo polémica por un gol anulado a Vinicius, que Muñiz Ruiz no dio por válido por una falta previa de Mbappé, que empujó a Pol Lozano para quitárselo de encima.

EFE CORNELLÁ - EL PRAT (BARCELONA), 01/02/2025.- El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé (i) cae derribado durante el encuentro correspondiente a la jornada 22 de Laliga EA Sports que disputan hoy sábado el Espanyol y Real Madrid en el RCDE Stadium. EFE / Siu Wu

Tras el partido, Carlo Ancelotti se quejó en rueda de prensa por la no expulsión del jugador del Espanyol y la televisión del Real Madrid continuó con las protestas el domingo, con un vídeo señalando esa jugada de Carlos Lozano y señalando que el gol estaba mal anulado porque, antes del empujón de Mbappé, el francés fue agarrado al entrar en el área.

Y el lunes fue cuando todo el tema estalló con un comunicado oficial del club compuesto por cuatro hojas y en el que protesta por el arbitraje del Espanyol - Real Madrid y pidiendo que "el sistema arbitral debe ser renovado en su totalidad, tras la grave actuación arbitral en el RCDE Stadium". El Madrid llega a denunciar que "los hechos ocurridos en este encuentro han sobrepasado cualquier margen de error humano o de interpretación arbitral y lo sucedido en el RCDE Stadium representa la culminación de un sistema arbitral completamente desacreditado, en el que las decisiones en contra del Real Madrid han alcanzado un nivel de manipulación y adulteración de la competición que ya no puede ser ignorado”.

EFE Carlo Ancelotti protesta con los brazos abiertos en el Espanyol - Real Madrid.

El presidente de LaLiga Javier Tebas respondió esta carta del Real Madrid con un tweet en el que decía que él ya había intentado cambiar el sistema arbitral y que el club blanco votó en contra: "No me ha sorprendido en absoluto la carta del Real Madrid, ya que no dice nada diferente de lo que su televisión lleva tiempo repitiendo", apuntó Tebas sobre el documento en el que el club blanco denunciaba una "actuación escandalosa del arbitraje y del VAR" en el partido de LaLiga ante el Espanyol del pasado sábado.

la petición de cambio de paco gonzález

El director de Tiempo de Juego, Paco González, propuso un cambio importante en el Comité Técnico de Árbitros para intentar mejorar los graves problemas que hay:

"El presidente tendría que ser un futbolista, no un árbitro; que pudiera llamar el otro día y decirle ¡Pero tío, que casi le trincha la pierna, cómo no le saca la roja! Porque los árbitros no se dicen eso".