Javier Tebas responde al comunicado del Real Madrid: "En lo que respecta a 'sistemas corruptos', pocas lecciones pueden dar"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, respondió este lunes a través de sus redes sociales a la reclamación formal del Real Madrid hacia la RFEF y al CSD donde dijo que "votamos para cambiar el sistema y ellos (club blanco) se opusieron y no aportaron soluciones".

"No me ha sorprendido en absoluto la carta del Real Madrid, ya que no dice nada diferente de lo que su televisión lleva tiempo repitiendo", apuntó Tebas sobre el documento en el que el club blanco denunciaba una "actuación escandalosa del arbitraje y del VAR" en el partido de LaLiga ante el Espanyol del pasado sábado.

"Muchos defendemos un cambio radical en el sistema arbitral, acercándonos al modelo inglés o al alemán, con una organización completamente diferente y mucha más transparencia en todas las decisiones estructurales del arbitraje español", explicó.

EFE CORNELLÁ - EL PRAT (BARCELONA), 01/02/2025.- El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé (i) cae derribado durante el encuentro correspondiente a la jornada 22 de Laliga EA Sports que disputan hoy sábado el Espanyol y Real Madrid en el RCDE Stadium. EFE / Siu Wu

"Lo verdaderamente llamativo es que, en una reunión de LaLiga el 19 de abril de 2023, debatimos e incluso votamos este cambio, y el Real Madrid se opuso, mostrándose tibio y sin proponer soluciones".

"¿Tendrá algo que ver que, en aquel momento, el presidente de la RFEF era Rubiales y Florentino Pérez miembro de la Junta directiva de la RFEF? Y ojo, el caso 'Negreira' ya estaba en el juzgado, y el Real Madrid tardó semanas en personarse. ¿Por qué? Por cierto, en lo que respeta a 'sistemas corruptos', pocas lecciones pueden dar, y no me refiero al Real Madrid como institución".