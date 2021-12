Imanol Alguacil recibe emocionado el IV Premio Johan Cruyff a mejor entrenador de la temporada

Esta semana, Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, por fin ha recibido el premio al mejor entrenador de la temporada, el premio que otorgan la Fundación Johan Cruyff y Tiempo de Juego.

Alguacil tuvo líder a la Real Sociedad, fue quien llevó al equipo a conquistar una Copa del Rey, ha sabido conducir con éxito a la primera plantilla a jugadores de la cantera, ha paseado al equipo donostiarra por Europa, etc. Por todo ello, el equipo gipuzcoano fue acreedor en junio de 2020 de un premio que no se le ha podido entregar hasta estas fechas.

Imanol Alguacil, en un modesto acto que tuvo como padrino al escultor del premio, César Castaño, se mostró emocionado: "Esto ya no me lo quita nadie. Y esto, para entrenador, es muy grande, se me ponen los pelos de gallina", afirmó.

"La verdad es que recibir un premio así con estos valores, con los entrenadores que lo han recibido, con lo que supone Johan Cruyff… Esto ya no me lo quitan. La Copa, tampoco. Ya son dos premios importantes, y espero que sean mucho más. Agradecéroslo porque para mí es un orgullo recibirlo", reconoció con emoción.

Como informó Marco Antonio Sande, Imanol Alguacil va a ofrecer el premio a toda su plantilla. La Real Sociedad está preparando un acto de entrega porque le quiere dar la importancia que sintió cuando recibió el galardón. Quiere estar con los jugadores y el cuerpo técnico porque lo considera un éxito de todo el equipo.

Ganadores de todas las ediciones

2017 - I Edición: Eusebio Sacristán

2018 - II Edición: Quique Setién

2019 - III Edición: Abelardo Fernández

2020/21 - IV Edición: Imanol Alguacil