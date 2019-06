Abelardo, en El Partidazo de COPE: "Con 45 años, Cruyff jugaba en los entrenamientos y era mejor que nosotros"

Este jueves, Abelardo recibió la III edición del Premio Johan Cruyff a Mejor Entrenador, que organizan conjuntamente la Cadena COPE y la Fundación Johan Cruyff.

El 'Pitu' se puso a las órdenes del técnico holandés a la edad de 24 años, en el FC Barcelona, procendente de un Sporting de Gijón "donde jugábamos bien arropados, y noté el cambio muchísimo: miraba a mi lado ¡y tenía a Koeman", recordó. "Fue la mejor etapa de mi vida".

Aprendió mucho de Cruyff, había mucho respeto hacia su figura: "Recuerdo un partido ante el Valencia, en el Gamper, me fui mosqueado porque hice un mal partido y me dijo "has estado muy bien, muy bien contigo". Tenía las ideas muy claras. Era duro, pero tienes que serlo en una plantilla de estrellas, yo era un cono al lado de lo que teníamos allí".

Pese a su dureza, "no solía meter broncas. Te corregía cosas pero sin meterte broncas. Me corrigió muchas veces pero te lo explicaba muy fácil y lo entendías. Cuando jugabas rondos, Cruyff es que era muy bueno. Con 45 años se ponía a jugar y es que era el mejor".

Al final, estuvo ocho años viviendo en la Ciudad Condal: "Es donde nacieron mis hijos, mi segunda patria es Cataluña".

Abelardo está sin equipo, lo que no quiere decir que esté descolgado del mundo del fútbol: "Tranquilidad, ahora me toca esperar, tengo que estar con muchas ganas de entrenar. Me saturé tras el año y medio que estuven en Vitoria. Si no puedo ver los partidos, me los grabo. Estoy pendiente de la actualidad, fichajes, plantillas… Me gustan todos los entrenadores, todos juegan para ganar. Los presidentes fichan entrenadores para ganar sus partidos, y si no lo haces, te vas a casa".