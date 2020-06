Imanol Alguacil, premio Johan Cruyff a mejor entrenador de la temporada

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, es el ganador del galardón que otorga la Fundación Johan Cruyff como mejor entrenador de la temporada.



Susila Cruyff, presidenta de la Fundación Johan Cruyff, explicó en Tiempo de Juego que "Imanol reúne todos los requisitos que buscamos". "Seguro que mi padre hubiera estado 100% de acuerdo con la decisión. Nos ha encantado por los valores de mi padre. Lo he estado escuchando, he visto algún partido de la Real Sociedad y encaja perfectamente".





IMANOL ALGUACIL ¡PREMIO JOHAN CRUYFF 2020!



"Estoy super emocionado, muy orgulloso de que nos asocien al nombre de Johann Cruyff"



"Sin toda la gente que trabaja en la @RealSociedad yo no sería capaz de sacar todo esto adelante".



Imanol Alguacil repasó la actualidad de la Real Sociedad en el regreso de LaLiga y valoró el premio recibido de la Fundación Johan Cruyff. "Es para estar orgulloso. Es un premio de la Real Sociedad, de mi equipo de trabajo y de la afición".



"Los años del filial fueron buenos y he intentado es dar continuidad. En este sentido entendemos que la final de la Copa del Rey es parte de la afición".



Sobre el futuro de Martín Odegaard en el conjunto vasco, añadió: "No me preocupa. Martín es un jugador 'top'. Tenemos claro que está muy contento en la Real Sociedad. El chico quiere estar aquí. Ha sido un año de crecimiento".