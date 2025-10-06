Las imágenes del sorteo de la Copa del Rey: La locura de Sergio León con el Palma del Río-Betis, los hermanos Mayoral...

La locura de Sergio León al conocer la eliminatoria entre el Palma del Río-Betis

Sergio León, delantero del Atlético Palma del Río, declaró este lunes que poder jugar en el municipio cordobés contra el Real Betis en la primera eliminatoria de la Copa del Rey es "un sueño", aunque admitió que va a ser un partido "difícil".

El ariete cordobés, que pasó por la cantera del Betis y llegó a jugar dos temporadas en el primer equipo, de 2017 a 2019, se medirá a su exequipo en el estadio que lleva su nombre en Palma del Río, según el sorteo celebrado este lunes en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la localidad madrileña de Las Rozas.

"Estoy muy contento de que el equipo pueda jugar contra un Primera porque es la primera vez que pasa en la historia y hacerlo contra el Betis, el equipo de mi corazón, es un sueño", dijo León, al analizar el sorteo celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

"Ojalá tenga suerte de meter un gol aunque va a ser un partido difícil. Será una experiencia diferente, única, de jugar contra el equipo de mi alma", finalizó.

hermanos mayoral

La primera ronda de la Copa del Rey también nos va a dejar el duelo entre los hermanos Mayoral (Kity y Borja).

Las bolas calientes han deparado un Inter Valdemoro-Getafe. En el Valdemoro juega Kity Mayoral, el hermano de Borja, delantero del Getafe.

El propio Kity estaba presente en el Salón Luis Aragonés de Las Rozas y le lanzó un mensaje: "Que se prepare. Algo espectacular. Una ilusión enfrentarme a mi hermano y vamos a disfrutarlo".