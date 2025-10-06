FÚTBOL
Sigue en directo el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey
La Copa del Rey sorteará este lunes a partir de las 13.00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas su primera eliminatoria.
ELIMINATORIAS
GRUPO 1
Getxo CD - Alavés
SD Negreira - Real Sociedad
Puerto de Vega - Celta
Ourense CF - Real Oviedo
Caudal Deportivo - Sporting
Atlético Tordesillas - Burgos CF
Tropezón - Cultural Leonesa
Portugalete - Real Valladolid
Náxara - Eibar
Atlético Astorga - Mirandés
SD Logroñés - Racing de Santander
UD Sámano - Deportivo
Numancia - Arenas Club
UD Logroñés - Ponferradina
Langreo - Racing de Ferrol
Real Ávila - Real Avilés
UD Ourense - Pontevedra
GRUPO 2
Atlétic Sant Just - Mallorca
CD Sant Jordi - Osasuna
Atlétic Lleida - Espanyol
Constancia - Girona
Valle de Egüés - FC Andorra
Mutilvera - Zaragoza
Utebo - Huesca
UD Poblense - Sabadell
CD Ebro - SD Tarazona
Reus - CE Europa
Atlético Baleares - Nástic de Tarragona
Sant Andreu - CD Teruel
GRUPO 3
Los Garres - Elche
Atlético Palma del Río - Betis
UD Maracena - Valencia
CD Toledo - Sevilla
Orihuela - Levante
Ciudad de Lucena - Villarreal
CD Roda - Granada
CD Cieza - Córdoba
Estepona - Málaga
Lorca Deportiva - Almería
UCAM Murcia - Cádiz
Club Atlético Antoniano - Castellón
FC La Unión Atlética - Ceuta
Torrent - Juventud de Torremolinos
Puente Genil - FC Cartagena
Real Jaén - Eldense
Real Murcia - Antequera CF
nuevos criterios
Según indicó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), estos criterios supondrán dividir la geografía española en cuatro grupos diferentes y sortear los emparejamientos grupo a grupo hasta completar los 56 duelos previstos para una primera eliminatoria a disputar entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre.
Además de la proximidad, el otro criterio que impera en el sorteo es el de emparejar a los equipos de inferior categoría frente a los de superior, estableciéndose así eliminatorias a partido único en los que el conjunto de menor división ejercerá siempre como local.