COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego

FÚTBOL

Sigue en directo el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey

La Copa del Rey sorteará este lunes a partir de las 13.00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas su primera eliminatoria.

Imagen del trofeo de la Copa del Rey

Guillermo Martinez

Imagen del trofeo de la Copa del Rey

Redacción Deportes Europa Press

Publicado el - Actualizado

2 min lectura

Sigue en directo el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey

ELIMINATORIAS

GRUPO 1

Getxo CD - Alavés

SD Negreira - Real Sociedad

Puerto de Vega - Celta

Ourense CF - Real Oviedo

Caudal Deportivo - Sporting

Atlético Tordesillas - Burgos CF

Tropezón - Cultural Leonesa

Portugalete - Real Valladolid

Náxara - Eibar

Atlético Astorga - Mirandés

SD Logroñés - Racing de Santander

UD Sámano - Deportivo

Numancia - Arenas Club

UD Logroñés - Ponferradina

Langreo - Racing de Ferrol

Real Ávila - Real Avilés

UD Ourense - Pontevedra

GRUPO 2

Atlétic Sant Just - Mallorca

CD Sant Jordi - Osasuna

Atlétic Lleida - Espanyol

Constancia - Girona

Valle de Egüés - FC Andorra

Mutilvera - Zaragoza

Utebo - Huesca

UD Poblense - Sabadell

CD Ebro - SD Tarazona

Reus  - CE Europa

Atlético Baleares - Nástic de Tarragona

Sant Andreu - CD Teruel

GRUPO 3

Los Garres - Elche

Atlético Palma del Río - Betis

UD Maracena - Valencia

CD Toledo - Sevilla

Orihuela - Levante

Ciudad de Lucena - Villarreal

CD Roda - Granada

CD Cieza - Córdoba

Estepona - Málaga

Lorca Deportiva - Almería

UCAM Murcia - Cádiz

Club Atlético Antoniano - Castellón

FC La Unión Atlética - Ceuta

Torrent - Juventud de Torremolinos

Puente Genil - FC Cartagena

Real Jaén - Eldense

Real Murcia - Antequera CF

nuevos criterios

Según indicó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), estos criterios supondrán dividir la geografía española en cuatro grupos diferentes y sortear los emparejamientos grupo a grupo hasta completar los 56 duelos previstos para una primera eliminatoria a disputar entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre.

Además de la proximidad, el otro criterio que impera en el sorteo es el de emparejar a los equipos de inferior categoría frente a los de superior, estableciéndose así eliminatorias a partido único en los que el conjunto de menor división ejercerá siempre como local.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking