Sigue en directo el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey

ELIMINATORIAS

GRUPO 1

Getxo CD - Alavés

SD Negreira - Real Sociedad

Puerto de Vega - Celta

Ourense CF - Real Oviedo

Caudal Deportivo - Sporting

Atlético Tordesillas - Burgos CF

Tropezón - Cultural Leonesa

Portugalete - Real Valladolid

Náxara - Eibar

Atlético Astorga - Mirandés

SD Logroñés - Racing de Santander

UD Sámano - Deportivo

Numancia - Arenas Club

UD Logroñés - Ponferradina

Langreo - Racing de Ferrol

Real Ávila - Real Avilés

UD Ourense - Pontevedra

GRUPO 2

Atlétic Sant Just - Mallorca

CD Sant Jordi - Osasuna

Atlétic Lleida - Espanyol

Constancia - Girona

Valle de Egüés - FC Andorra

Mutilvera - Zaragoza

Utebo - Huesca

UD Poblense - Sabadell

CD Ebro - SD Tarazona

Reus - CE Europa

Atlético Baleares - Nástic de Tarragona

Sant Andreu - CD Teruel

GRUPO 3

Los Garres - Elche

Atlético Palma del Río - Betis

UD Maracena - Valencia

CD Toledo - Sevilla

Orihuela - Levante

Ciudad de Lucena - Villarreal

CD Roda - Granada

CD Cieza - Córdoba

Estepona - Málaga

Lorca Deportiva - Almería

UCAM Murcia - Cádiz

Club Atlético Antoniano - Castellón

FC La Unión Atlética - Ceuta

Torrent - Juventud de Torremolinos

Puente Genil - FC Cartagena

Real Jaén - Eldense

Real Murcia - Antequera CF

nuevos criterios

Según indicó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), estos criterios supondrán dividir la geografía española en cuatro grupos diferentes y sortear los emparejamientos grupo a grupo hasta completar los 56 duelos previstos para una primera eliminatoria a disputar entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre.

Además de la proximidad, el otro criterio que impera en el sorteo es el de emparejar a los equipos de inferior categoría frente a los de superior, estableciéndose así eliminatorias a partido único en los que el conjunto de menor división ejercerá siempre como local.