"Me parece una situación ridícula que tanto la selección española como el Barcelona tiren cada uno de un brazo de Lamine Yamal"

Este lunes, se concentra España en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para empezar a preparar los partidos contra a Georgia y Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026. Una concentración que ya está marcada por el tira y afloja entre la selección española y el FC Barcelona por la convocatoria de Lamine Yamal.

EFE Lamine Yamal se lamenta en el partido ante Turquía

POLÉMICA CONVOCATORIA DE LAMINE YAMAL CON ESPAÑA

El futbolista regresó del anterior parón de selecciones con molestias. Unas molestias que confirmó Hansi Flick en la previa al partido frente al Valencia, donde el entrenador alemán mostraba su enfado al saber que Lamine estaba lesionado.

El jugador estuvo alejado de los terrenos de juego dos semanas, regresó contra la Real Sociedad, jugó 90 minutos ante el PSG y Luis de la Fuente volvía a convocarle este pasado viernes.

EFE Hansi Flick, antes de la rueda de prensa previa al PSG

Una llamada que provocó el disgusto del Barça, que a las pocas horas publicaba un comunicado oficial donde informaba que el joven '10' azulgrana estaría entre 2 y 3 semanas de baja por sus molestias en el pubis. Hecho que obligaba al seleccionador a desconvocarle.

Entre todo el jaleo hubo cruce de declaraciones y de recados entre Hansi Flick y el propio Luis de la Fuente, quien aseguró en "estar sorprendido" con la opinión del alemán sobre todo lo ocurrido.

PACO GONZÁLEZ NO ENTIENDE LA SITUACIÓN

Durante 'el Tertulión de los domingos' se habló y mucho del lío entre España y el Barcelona por Lamine Yamal. Todos los tertulianos dieron su punto de vista; pero, quizás, uno de los más contundentes fue Paco González.

EFE Luis de la Fuente tuvo que explicar todo el asunto con Lamine Yamal de la anterior convocatoria.

"Creo que nadie está espléndido y que todos se han equivocado", comentaba el director de Tiempo de Juego.

Y añadía: "Yo no sé quién se equivoca primero, pero no buscaría tampoco culpables. Pero me parece una situación ridícula que tanto la Selección como el Barcelona tiren cada uno de un brazo de Lamine Yamal. Parecen un matrimonio separándose tirando del brazo de un niño".

Para finalizar, Paco González dijo: "Es ridículo que suceda y más con este calendario tan bestia. Merecerá la pena tirar del brazo si hubiera un partido bestia. Pero es que ni el Barcelona, ni España se la juegan este tramo de la temporada".

CANALES DE WHATSAPP