Manolo Lama detalla los puntos preocupantes que ve en el Barcelona de Flick: "Si no funciona una manecilla, el reloj se para"

El Barcelona sufrió su primera derrota en Liga tras caer ante el Sevilla 4-1, en uno de los peores partidos de la época de Hansi Flick que ha provocado que pierdan el liderato en favor del Real Madrid y que se vayan al parón de selecciones con dos puntos menos que los hombres de Xabi Alonso.

EFE SEVILLA, 05/10/2025.-El defensa del Sevilla José Carmona celebra su gol contra el Barcelona, durante el partido de la jornada 8 de Laliga EA Sports, este domingo en el estadio Sánchez-Pizjuán en Sevilla.-EFE/ Raúl Caro

El Barça llegaba a Sevilla después de caer ante el PSG el pasado miércoles en Montjuic. Y el partido parece que fue la continuación de esa mala segunda parte en la que fueron claramente superados por el equipo de Luis Enrique porque se fueron al descanso perdiendo 2-1, después de que el Sevilla desperdiciara varias ocasiones claras de gol.

En la segunda parte y tras el gol de Rashford, parecía que el Barcelona podía llegar a remontar una vez más el encuentro pero el fallo de Lewandowski en un penalti que tiró fuera condenó a los azulgranas, que vieron como el Sevilla metían dos goles más en los minutos finales.

900/Cordon Press Los jugadores del Barcelona, cabizbajos tras recibir un gol del Sevilla.

el análisis de manolo lama de la derrota del barcelona

Manolo Lama, comentarista de El Tertulión de Tiempo de Juego, hizo un análisis de la goleada que sufrió el Barcelona en Sevilla y señaló varios puntos preocupantes del equipo de Flick: "Este Barça tiene que ser un reloj y como haya una sola manecilla que no funcione, una sola tuerquecita que no vaya bien, el reloj se para. Segunda cuestión que yo veo en este Barça, hay una diferencia abismal entre los titulares y los suplentes. Ya la había el año pasado, Manolo. Lo que pasa que el año pasado no había tanta desgracia con las lesiones. El año pasado no se le juntó al Barça Raphinha y Lamine Yamal juntos lesionados. Se le junta que Pedri está el hombre reventado y necesita bombonas de oxígeno para poder seguir sobreviviendo porque los de arriba se tocan el vuelo. Araujo es que en este sistema de línea de cuatro adelantado, sufre. Cubarsí es un gran central diestro y un buen central zurdo. Y luego Ferrán, Ferrán ha mutado de tal manera que ya es más nueve que hombre de banda; en la banda no se entera, ni las ve, ni encara, ni las pide".