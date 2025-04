Iker Casillas responde de forma contundente a la crítica de un 'hater' en 'X': "Me podéis comer los h*** de uno en uno y en fila"

No ha pasado desapercibida la reacción que ha tenido Iker Casillas en su cuenta de X al responder a un usuario que le ha criticado por una colaboración reciente con una famosa creadora de contenido en Tik Tok.

Casillas aparece junto a la influéncer Inés de Robles, famosa en redes sociales por lucir una serie de vestidos acompañados de un particular movimiento de pierna, y que tantos comentarios ha provocado, en tono de humor, haciendo ver que la modelo pertenece a épocas pasadas de nuestra historia.

En el vídeo en cuestión, ambos aparecen delante de una portería: ella con uno de sus atuendos habituales y él con una camiseta del Real Madrid de cuanto 'Teka' era el patrocinador.

El caso es que dicha publicación no ha debido de gustar demasiado a un aficionado que lo ha tuiteado en X con la siguiente crítica: "Cambiaba las nueve Champions que he celebrado por no haber idolatrado nunca a este anormal".

Iker Casillas no ha reparado a la hora de responder de forma contundente.

"La verdad es que me podéis comer los h***… de uno en uno y siendo ordenados en fila… respetando el turno. Menuda banda de gilip*** hay por aquí…" y termina proponiendo a sus 'haters' "¡Haber admirado a una tortuga, zoquetes!", concluyó.