La emoción de Tomás Guasch con el milagro del Mirandés: "Meten cuatro a Holanda"

El Mirandés prolongó su sueño tras ganar este sábado por 2-1 a un rival directo por el ascenso, el Racing de Santander, con una remontada en la segunda mitad, en la que fue muy superior a un conjunto cántabro que se vio totalmente superado tras el descanso. Con estos tres puntos, el equipo burgalés duerme líder este sábado, con un punto de ventaja sobre el Elche que consiguió también la victoria, en su caso ante el Eldense, y además aventaja en dos a un Levante que recibe este domingo al Castellón.

remontada

El Mirandés comenzó llevando la iniciativa, con Iker Benito generando peligro por la banda izquierda y un lanzamiento de falta de Urko Izeta que rozó un palo.

Sin embargo, el conjunto de José Alberto aprovechó su primera gran ocasión para abrir el marcador en una jugada en la que Andrés Martín robó en el centro del campo y asistió a Mario, que definió con calidad por encima de Raúl Fernández para el 0-1.

LaLiga Los jugadores del Racing de Santander celebran su gol ante el Mirandés

El equipo local reaccionó con insistencia, merodeando el área rival y llegando a empatar con un tanto de Tomeo, pero el gol fue anulado por fuera de juego, dejando en silencio a la afición de Anduva.

En los minutos finales de la primera mitad, el Racing apretó en busca del segundo gol, obligando a Raúl Fernández a intervenir con una doble parada salvadora.

El Mirandés salió decidido a buscar el empate en la segunda mitad y pronto empezó a generar peligro, pero una y otra vez se encontró con Ezkieta, clave para los visitantes, que evitó un gol con una gran intervención tras un remate a bocajarro de Reina dentro del área pequeña.

La insistencia rojilla tuvo premio rápidamente y el empate llegó con un cabezazo imponente de Urko Izeta, en una jugada en la que Jon Gorrotxategi filtró un gran pase a la carrera de Juan Gutiérrez, que llegó hasta la línea de fondo y sacó un centro preciso al segundo palo, donde Izeta apareció completamente solo para batir a Ezkieta.

LaLiga Los futbolistas del Mirandés celebran el triunfo contra el Racing.

Finalmente, la remontada se consumó en una jugada a balón parado, en un saque de esquina desde la derecha que terminó en un barullo dentro del área y Manu Hernando, de rebote, empujó el balón al fondo de la red para hacer el 2-1 en propia puerta y desatar la locura en Anduva.

tiempo de juego

Esta nueva victoria del Mirandés no pasó desapercibida para el equipo de Tiempo de Juego, que este sábado ha estado encabezado por Heri Frade

"Imagínate lo que puede ser", señaló un Heri en referencia a un posible ascenso del equipo jabato. "La garra está muy bien en el fútbol, pero hay que hacer más cosas. Y para estar liderando la segunda división, hay que hacer muchas cosas bien, como está haciendo el Mirandés".

Heri Frade también recordó que el conjunto burgalés llegó a suspender algún partido en la pasada pretemporada por falta de jugadores: "Miragros que pasan también cuando hay menos presión. No digo que no haya presión, pero hay menos presión en esta ciudad que en otras".

En el tramo final de Tiempo de Juego, Tomás Guasch no ocultó tampo su admiración con el equipo burgalés: "Me he emocionado porque si pienso que estos tíos, la mitad del equipo, no se conocían el 10 de julio… Estos cogen a Holanda y le meten cuatro. Me parece volver a creer el fútbol que me está desengañando tanto últimamente".

canales de whatsapp

