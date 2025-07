La decepción de Óscar Pereiro con las etapas del Tour de Francia en los Alpes: "Me ha faltado mucha chicha en los Alpes"

El ciclista neerlandés Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) ha ganado este viernes la decimonovena etapa del Tour de Francia, disputada entre Albertville y La Plagne sobre 93,1 kilómetros, para sumar su segunda victoria de etapa en esta ronda gala --tercer podio-- que ya lleva la firma de un Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) que esta vez no estuvo tan tirano y celebró la 'tregua' que le dio el Team Visma | Lease a Bike de un Jonas Vingegaard que, segundo en meta, tampoco le atacó.

EFE Arensman celebra su triunfo en La Plagne en el podio

Thymen Arensman terminó la carrera "absolutamente destruido", pero como héroe de una etapa alpina pasada por agua que, pese a ser corta, fue durísima. Y, a diferencia de su victoria previa en Superbagnères, fruto de una de las muchas fugas en las que se ha metido una vez quedó descartado de la general, esta vez ha ganado atacando a los mejores, en cabeza y desde lejos, aprovechando esa casi hora perdida que le quitaba la etiqueta de 'enemigo' de encima.

POGACAR CUENTA LOS KILÓMETROS HASTA PARÍS

El líder del Tour de Francia, Tadej Pogacar, aseguró en la línea de meta de La Plagne que está "contando los kilómetros" para llegar a París porque "empieza a hacerse largo".

"Se alarga todo mucho, con la ceremonia del podio y todo lo que sigue. Lo único que quiero es ir al bus y darme una buena ducha", afirmaba el ciclista esloveno del UAE a la conclusión de la etapa de este viernes.

Pogacar, además, negó que dejara escapar el triunfo y afirmó: "He intentado atacar, pero cuando he lanzado el ataque era demasiado pronto, nadie ha colaborado conmigo para ir a por Arensman. He puesto ritmo y me he conformado. Estoy contando los kilómetros hasta París".

EFE Tadej Pogacar en el podio de La Plagne a la conclusión de la 19ª etapa del Tour de Francia

El esloveno, que también se llevó un susto al cruza la línea de meta, estaba a disgusto en el podio y su cara lo decía todo sobre su cansancio. Y para finalizar, comentó: "Con mi ritmo estaba a salvo. Si alguien me arrancaba, podía seguir su rueda y no quería quedarme descolgado".

LA DECEPCIÓN DE ÓSCAR PEREIRO

Heri Frade preguntó en la retransmisión del Tour en Tiempo de Juego a Óscar Pereiro qué le pareció la 19ª etapa de la ronda francesa, en la que Arensman se llevó la victoria.

EFE Arensman y Pogacar, a la conclusión de la 19ª etapa del Tour de Francia

Y el exciclista fue muy claro con su opinión. "Ha sido otro truño igual que el de ayer. A mí me ha faltado chicha", empezaba explicando. Y agregaba: "Creía que Pogacar iba a intentar lo que hizo el año pasado, que era conseguir una victoria machacando a todos sus rivales. Pero entiendo su posición, porque Vingegaard respondió a los dos intentos de escaparse".

Y para finalizar, decía: "Ha sido una etapa decepcionante porque no ha pasado absolutamente nada. En general, en Los Alpes no han pasado muchas cosas. Hemos visto cosas, pero en los últimos puertos tanto el de ayer como hoy me han dejado descolocado".

