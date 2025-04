El hijo de David Villa sigue los pasos de su padre: "Voy a ser mejor que él"

Muchos atléticos ya sueñan con él. Luca Villa se ha convertido en toda una revelación después de los dos golazos que marcó en la final de la Crevillent Cup, uno de cabeza y otro con un gran disparo desde fuera del área. Además, al jugador que está en la categoría Alevín se le vio con mucho desparpajo en declaraciones a Dazn, donde aseguro que "voy a ser mejor que mi padre".

Gol de Luca Villa

"A mí me gustaría parecerme a mi padre, David Villa; y también me gusta mucho Fernando Torres", también comentó el jugador que lleva el dorsal número 2.

Lo cierto es que Luca tiene donde fijarse. David Villa es uno de los mejores delanteros que han pasado por la Selección Española, y, por supuesto, dejó un bonito recuerdo a todos los colchoneros en su única temporada en el Atleti (2012-13)

las palabras de DAvid villa

"Te pones más nervioso. Cuando jugabas tú se te hacía más sencillo controlar los nervios, en la grada es más complicado. Pero bueno, es muy pequeño, tiene que disfrutar, está en una edad fantástica, tiene la suerte de tener estos torneos, que nosotros no los teníamos a su edad", explicó el delantero.

"Que disfrute, porque no sabes qué llegará en el futuro", afirmó el padre muy orgulloso por el papel que estaba teniendo su hijo. "Él es zurdo, juega más de extremo que de delantero. Se parece mucho a la madre, no sé si jugando… No quiero que se parezca a mí, sino que ande su propio camino. Es un niño, le queda un mundo por delante, lo más importante es que disfrute, porque esto es muy complicado. Si disfruta esta etapa, da igual lo que pase en el futuro, porque lo recordará con mucho cariño", sentenció el asturiano.