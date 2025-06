El CEO de Dorna deja clara la situación de Jorge Martín ante su posible salida de Aprilia: "No es libre, no puede ir a ningún sitio"

La posible salida de Jorge Martín de Aprilia, antes incluso de vestir los colores de la fábrica de Noale, ha abierto un nuevo capítulo de tensión en el paddock de MotoGP. En medio del revuelo por el presunto rompimiento de contrato, el CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, ha ofrecido una declaración tajante: “Uno unilateralmente no puede decir que un contrato no es válido si la otra parte no está de acuerdo”.

Ezpeleta recordó que este tipo de situaciones no son inéditas en el campeonato, pero que deben resolverse por las vías legales previstas: “Si un piloto y un equipo tienen un acuerdo y quieren romperlo, deben encontrar las cláusulas y formas para hacerlo. Si no, como todos los contratos, tendrán que acudir a un juez. En este caso, el manager de Jorge Martín dice que considera que el contrato no es válido. Si Aprilia dijera lo mismo, no habría problema. Pero Aprilia dice lo contrario, así que tendrán que remitirse a su juez”.

Además, el máximo responsable de Dorna dejó clara la postura organizativa para 2026: “Nosotros, como Dorna e IRTA, si llega una inscripción donde el piloto no tiene libertad por parte del anterior contratante, no la admitiremos. O un juez dice que el contrato no es válido, o ambas partes lo acuerdan. Esa es la única vía”. La postura del entorno de Jorge Martín

Las declaraciones de Ezpeleta llegan justo después de que Albert Valera, representante del piloto español, afirmara que Martín “está libre de contrato para 2026” y, por tanto, puede “hablar con otros fabricantes”, reconociendo incluso que “fichar por Honda es una opción”.

“Lo que podemos decir es que Jorge Martín está libre de contrato para 2026. Para nosotros está bastante claro: ha ejecutado una cláusula que tenía en el contrato y simplemente estamos siguiendo lo que está firmado. Está completamente libre, disponible, y ya veremos qué ocurre en el futuro”, señaló Valera durante la FP2 del Gran Premio de los Países Bajos, en declaraciones recogidas por MotoGP.

Valera también explicó que intentaron prolongar el plazo de la cláusula de salida con Aprilia “de buena fe”, para que Martín pudiera probar la moto antes de comprometer su futuro. “Queríamos dar más tiempo a Aprilia para demostrar lo que pueden ofrecer. Jorge necesita probar la moto y sentir si puede ser competitivo con ella. Nadie puede decírselo por él”, indicó.

Según el manager, la negativa a extender esa cláusula llevó a ejecutar la opción de salida. "Creíamos que tanto Aprilia como Jorge merecían una segunda oportunidad. Pero esa posibilidad se negó. Si no damos ese margen, estamos enviando un mensaje equivocado y, pase lo que pase, Jorge probablemente pensará en otros destinos".