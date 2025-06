Buenas noticias para Motse Tomé: Aitana Bonmatí ya tiene el alta hospitalaria

Aitana Bonmatí, Balón de Oro 2023 y 2024, ya tiene el alta hospitalaria después de estar ingresada por una meningitis vírica. Montse Tomé, seleccionadora española, dio a conocer lo que le ocurría a su estrella tras la victoria por 3-1 ante Japó n. Fue preguntada por una foto que colgó en redes sociales la propia Aitana en una cama de hospital y contestó de forma sincera.

"Tuvo unas décimas la noche anterior del entrenamiento, durante el día no mejoró mucho, estaba cansada. Hoy el doctor la llevó a hacerse pruebas al hospital, todo salía bien y en la última prueba, ella me autoriza a decir esto, tiene una meningitis vírica. En principio está controlado, la palabra asusta, pero lo que me comunica el doctor es que está controlado, que va a estar ingresada, no sabemos plazos", añadió la seleccionadora.

Ahora la jugadora ya ha abandonado el hospital y se unirá a la disciplina del equipo en los próximos días. La selección española viaja este domingo por la tarde a Suiza, aunque la intención es que Aitana pueda reincorporarse al grupo más adelante. La RFEF dispone hasta el miércoles —24 horas antes del debut— para sustituirla por otra futbolista. Si no lo hace en ese plazo, España ya no podrá realizar el cambio posteriormente.