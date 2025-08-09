Los Patriots inmortalizan a Tom Brady con una imponente estatua

Los Patriots inauguraron esta semana una impresionante estatua de bronce dedicada a Tom Brady, ubicada frente al Gillette Stadium. Mide 17 pies de altura (unos 5,8 metros), con la figura de Brady de 12 pies, un guiño a su mítico dorsal 12, y descansa sobre una base hexagonal que simboliza los seis anillos de Super Bowl ganados con New England .

los patriots inaguran una estatua de tom brady

La escultura, obra del artista local Jeff Buccacio, requirió más de 20 000 horas de trabajo para captar la esencia de Brady, especialmente su gesto triunfal: puño derecho en alto y casco en la mano izquierda.

La ceremonia de develación tuvo lugar el 8 de agosto de 2025, justo antes del encuentro de pretemporada contra los Washington Commanders. Brady estuvo presente, junto a familiares, excompañeros y el propietario del equipo, Robert Kraft, quien había anunciado esta conmemoración al año siguiente de su entrada en el Salón de la Fama de los Patriots .

las palabras de tom brady

Durante su intervención, Brady expresó humildad y agradecimiento. “Verme a mí mismo como estatua es algo que nunca imaginé,” comentó entre risas, en referencia a su histórica carrera y su legendario 40-yard dash . Además, lanzó una punzada festiva a los aficionados rivales: “Esta estatua no es solo para fans de los Pats; también dará a los seguidores de los Jets algo para lanzar sus cervezas cuando salgan del estadio, probablemente en el segundo cuarto”.

La estatua ya es el primer homenaje de esta magnitud en la historia de los Patriots y una pieza que reafirma la leyenda de un jugador que lideró dos décadas de dominio, logró seis anillos con New England, uno más con Tampa Bay y se convirtió en sinónimo de excelencia deportiva .